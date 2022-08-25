ولي العهد: رعاية المواطن في قمة المسؤوليات

الأولى

أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أن الكويت رسخت - بفضل الله تعالى، ثم التوجيهات السامية من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد - مكانة دبلوماسية راقية إقليميا ودوليا وحازت ثقة المجتمع الدولي في دورها الخارجي المحوري، وجسدت المصداقية الدولية في نهجها السياسي ونزاهة عملها الدبلوماسي ما أكسبها سمعة ومكانة مرموقتين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سمو ولي العهد خلال استقباله أمس وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.

وقال سموه: «في ظل أحداث متسارعة تشهدها بعض دول العالم ونزاعات إقليمية ودولية وأزمات عالمية غير مسبوقة وواقع جديد يعيشه المجتمع الدولي بات لزاما على سفراء دولة الكويت بذل الجهد المضاعف واليقظة التامة والوعي الكامل للمحافظة على مصالح وطننا العزيز وصالح أبنائه والنأي به عما تشهده بؤر التوتر ومواقع النزاعات من تداعيات وهذه هي الأمانة التي كلفتم بحملها».

وأضاف سموه: «ونحن نسجل شكرنا وتقديرنا لما تقوم به بعثات الكويت الدبلوماسية لدى الدول الشقيقة والصديقة من أدوار واضحة في رعاية المواطنين ومصالحهم فإننا نؤكد مواصلة بذل المزيد من الجهد في أداء المهام والمسؤوليات، ونشدد على أن توفير الرعاية والعناية للمواطن الكويتي والحفاظ على مصالحه يجب أن يكون في قمة مسؤولياتكم واهتماماتكم».