الصقر: القضية الفلسطينية.. عقيدة وانتماء

الأولى

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وفلسطين وشعبيهما الشقيقين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية بالنسبة للكويت الأولى وأنها قضية عقيدة وانتماء، وقضية إنسانية وأخلاقية.

وأوضح خلال استقباله، أمس، وفد صندوق ووقفية القدس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، ورئيس مجلس إدارة الصندوق منيب المصري أن الغرفة تقف دائماً موقف الداعم لفلسطين وشعبها على جميع الأصعدة مالياً وبحثياً وإعلامياً.

وزاد: تعاونت الغرفة مراراً مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية والتعليمية، ومنها المساهمة في إعادة إعمار حي الشيخ جراح بعد تعرضه للعدوان الاسرائيلي السنة الماضية، وأضاف أن «الغرفة» تثمن عالياً إنشاء الصندوق الوقفي الخيري باسم الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- في مدينة القدس.

من جانبه أعرب سمو الأمير تركي الفيصل عن امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة وموضحاً أنها تأتي عقب الانتهاء من تأسيس صندوق تمكين القدس لدى البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة دولية مالية تضمن أعلى معايير الشفافية والحاكمية، وأن الهدف منها عرض تفاصيل الصندوق وبحث سبل تشجيع ودعم الاستثمار الوقفي بمدينة القدس، كما أكد اهتمامه باستقطاب المستثمرين وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية لتحقيق ما تحتاجه مدينة القدس من مشروعات وخدمات.