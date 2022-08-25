لا تلاعب في «استثمار الجمعيات»

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أصدر وزير التجارة وزير الشؤون فهد الشريعان قرارا يتضمن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني ويضم مجموعة قواعد منظمة بشأن طرح الفرص الاستثمارية داخل الجمعيات التعاونية.

وقال الشريعان في تصريح صحافي امس الأربعاء: إن القرار يهدف إلى ضمان وصول الفرص الاستثمارية إلى المبادرين الكويتيين ودعم مشاريعهم، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تضمن عدم التلاعب بالفرص الاستثمارية وتدعم مبدأ الشفافية لدى الجميع تماشيا مع خطة الدولة في تعزيز الشفافية. وأوضح أن القرار يشير إلى استبدال نصوص البندين (5) و(9) من المادة (29) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46) 2021 لينص البند (5) في المادة (29) على أن يكون لدى المتقدم رخصة تجارية مطابقة للنشاط المطروح سارية الصلاحية مع تقديم حصر عمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة واعتمادها من الجمعية والمراقب بعد التدقيق عليها للتأكد من مطابقتها للنشاط المطروح.

وأفاد بأن البند رقم (9) ينص على إعلان الفرع المقترح استثماره بأربع صحف محلية يومية تحددها الوزارة على ألا تقل مساحة الإعلان عن ربع صفحة إضافة إلى الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.

وأشار إلى إضافة مادة جديدة برقم (29) مكرر إلى لائحة تنظيم العمل التعاوني تنص على أن يتم خلال شهر من تاريخ دخول القرار حيز النفاذ إنشاء موقع رسمي بالوزارة خاص بإجراءات طرح الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية ويعهد لإدارة المحاسب الآلي مهمة إدارة الموقع بالتنسيق مع الادارة المختصة بالقطاع التعاون.