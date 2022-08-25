الكويت فقدت مهندس «الوقف الجعفري»

الأولى

فقدت الكويت أمس واحدا من قياداتها الاكفاء والمخلصين بوفاة مدير إدارة الوقف الجعفري في الأمانة العامة للأوقاف المهندس أسامة الصايغ بعد صراع مع المرض.

ويعتبر الراحل الصايغ من القيادات التي أسهمت في انشاء ادارة الوقف الجعفري وسعى الى تميز أدائها وكفاءة عملها خاصة من خلال تنظيمه الملتقى الجعفري السنوي الذي يقام تحت رعاية أميرية سامية.

وكانت للراحل اسهامات في تحقيق نمو مطرد وملحوظ على جميع الصعد في ادارة الوقف الجعفري، كما كان له الدور الكبير في تحقيق شروط الواقفين من أبناء المذهب الجعفري والاضطلاع بأعمال وانجازات كثيرة بدأت بحصر الأوقاف الجعفرية من الجهات الحكومية ثم دراسة الأوقاف الموجودة وفتح ملف لكل وقف بمفرده والبدء في صرف هذه المصارف حسب شروط الواقفين اذ كان منها ما تم إيقافه لمساجد أو حسينيات محددة وهي الغالبية العظمى من الأوقاف والمتبقي منها وهو للسواد الأعظم ينفق في اعمال الخير وأوجه الصرف الاخرى.

وتمثلت جهود الراحل في تأكيد دور الوقف في التنمية المعاصرة واستثمار أمواله بالضوابط والأحكام الشرعية والجدوى الاقتصادية إضافة الى الشركات الوقفية والتأمين والوقف. «النهار» التي آلمها رحيل أسامة الصايغ تتضرع الى المولى عز وجل ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.