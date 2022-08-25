القمة الخماسية.. دعوة مفتوحة

آراء

كلما التقى الزعماء العرب، أشعر بأن الأمل في وحدة صف عربية مازال في المتناول، وبين اليدين، منذ أيام والقمة الخماسية العربية في مدينة العلمين الساحرة تلتئم وسط أجواء حميمية بين الرئيس المصري ورئيس وزراء العراق وملك البحرين وملك الأردن ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قمة تضع التنسيق الإقليمي فوق أي اعتبار، والمشروع العربي الذي سوف تنضم إليه الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، والدول العربية المؤثرة الأخرى في الإقليم سوف يضفي على هذه القمم زخمها الذي تستحقه، وقيمتها الرفيعة التي تكتسبها، وقوانينها الوضعية التي سوف تنجم عنها.

قمة العلمين الخماسية ستكون مفتوحة بكل تأكيد لجميع القادة والزعماء العرب، لكل من يرغب في أن يكون للمشروع العربي دوره وتأثيره في الأمور التي تجري في الإقليم، وتلك التي تمهد لهدوء على الساحة الشرقية العربية سواء داخل العراق الجريح، أو على الحدود بين سورية وتركيا، أو على نطاق حرب الغاز «المتوسطي» بين إسرائيل ولبنان وتلك المفاوضات الماراثونية التي تحتاج إلى مساعدة عربية لـ «لبنان الوحيد».

قمة العلمين الخماسية بقدر ما كانت فرصة مصرية للترويج إلى تلك المنطقة السياحية الخلابة، التي تم من خلالها المشاركة في احتفالات افتتاح أرقى الفنادق العالمية وهو فندق الماسا، إلا أنها جاءت لتضم قادة عرباً مؤثرين، سوف يبحثون من دون أدنى شك أو هكذا هو الأمل كيفية وضع اللمسات المهمة على تحرك عربي يحمل أجندة تعيد الاستقرار إلى العراق «الهائج» والحدود الرخوة بين سورية وتركيا، وتلك التي يتحمل العراق كذلك تبعاتها المرة مع تركيا التي بدأت في مغازلة السوريين والمصريين وبوساطة روسية من أجل أن تزول مخاوف جميع الأطراف، ويبدأ الهدوء والسكينة في العودة تدريجياً إلى المشروع العربي الذي يموج دائمًا بعدم الاستقرار، إما من خلال ثقوب في الثوب الوطني أو عن طريق استغلال القوى الإقليمية الصاعدة لكي تطلق مشاريعها الأممية من أجل تحقيق مصالحها وأطماعها، وبالطريقة ذاتها التي تحاول التدخل في شؤون بلادنا المستقلة، وإقليمنا المهدد باستمرار.

القمة الخماسية بالعلمين المصرية تحاول إحياء ما تم الاتفاق عليه والتواصل معه سواء في قمة عمان، أو بغداد، أو شرم الشيخ، أو في قمم الرياض المتتابعة، كل ذلك يوحي بأن تحركًا عربيًا لم يضل بوصلته وأن تجمعًا إقليميًا يتحدث بنفس اللغة ويعاني من نفس الآلام آن له أن يظهر، بل آن له أن يبقى، وآن له أن يحدد الملامح العريضة لمشروع عربي يتكون من أكثر من رأس حربة، وأكثر من قاعدة عريضة، وأكثر من مجرد مسؤولية محددة.

مشروع عربي متعدد المحاور والأقطاب، وليس محدود المحاور والأقطاب، أو ذو البعد أو القطب الواحد، مشروع عربي حديث يراعي خصوصية ودور كل دولة عربية مؤثرة، ويحدد مسؤوليات كل قطب عربي فاعل، بل وكل دولة عربية تعاني، اليمن أيضاً آن له أن تعود إليه سعادته واسمه القديم «اليمن السعيد» والعراق العريق حان له الوقت لكي يجتمع جميع أبنائه على كلمة سواء، وأن يكون الاحتكام إلى الشارع في ذمة التاريخ.

ليبيا التي يتصارع أبناؤها على الحكم والثروة آن لها أن تهدأ، ولمواطنيها أن ينعموا بالأمن والأمان بعد عناء، أما المشروع العربي فتقوم ملامحه على ما يلي:

أولاً: مشروع متعدد الأقطاب.

ثانياً: إعادة الحياة الطبيعية للدول العربية التي لا تنعم بالسلام والاستقرار.

ثالثًا: وقف كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تعاني جنوبًا حتى العراق، وسورية شرقاً إلى لبنان، ثم ليبيا المغرب العربي.

رابعًا: البدء فوراً في إجراء حوارات مع الدول الإقليمية التي لديها مشاريع تخص بلادنا العربية مثل تركيا وإيران وإسرائيل بحيث يتم وضع خطط سلام دائمة والبدء فوراً في حل الدولتين، وإيقاف العدوان التركي على العراق وسورية، والإسرائيلي على غزة ومناطق الاحتلال.

خامساً: أن القمة الخماسية مرشحة للتوسع والاجتماع الدوري لبحث ما تم إنجازه من المشروع العربي خلال الفترة ما بين القمتين.

هذا المشروع هو الذي جاء بما يمكن أن نطلق عليه بفن الممكن، بالحالة التي يجب معالجة آثارها، بالتأزيم الذي يمكن حلحلته ليصل بالشعوب العربية إلى موضع أكثر استقراراً من ذي قبل.

قمة العلمين الخماسية ستظل منعقدة حتى القمة المقبلة التي سوف يبحث فيها القادة العرب ما يحك جلدها، وما يزيل الضغائن من داخل حدودها، وما ينأى بتفتيت المناطق ويحصحصها ما بين البيت والبيت، والجار وجاره، والابن وأبيه والأب وبنيه، هي الفرقة التي آن لها أن تندمل، والعتمة التي لا تقبل القسمة على أية معادلات ولو طال الزمن.

