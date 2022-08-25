وداعاً يا عم بوهيثم

آراء

قبل أيام قليلة فقدت الكويت أحد رجالاتها المخلصين وهو العم والصديق والأخ عبدالرحمن خالد الغنيم، رحل العم بوهيثم تاركا وراءه سيرة عطرة وتاريخاً حافلاً في خدمة بلده واهله في مواقع مختلفة.

فقدنا هذا الرجل الواصل الوافي المحب للجميع، فقد كان -رحمه الله- مدرسة بالاخلاق وحسن التعامل والتواصل مع الكبير والصغير ففي عام 2014 كنت رئيسا لرابطة اعضاء هيئة التدريب بالكليات ونظمنا حفل افتتاح مقر الرابطة بالفيحاء تحت رعاية معالي الوزير انس الصالح وبحضور الدكتور أحمد الأثري مدير عام الهيئة السابق وحضر هذا الحفل المغفور له العم بوهيثم، بالاضافة الى الرئيس الفخري للرابطة العم فهد عبدالرحمن المعجل، والعم عبدالعزيز الغنام، والعم جواد بوخمسين، والعديد من القياديين بالتطبيق وكان هذا اليوم هو بداية علاقتي الوطيدة بالعم الغالي بوهيثم.

كم كنت محظوظا بان اكون قريبا من هذه المدرسة المتكاملة فقد جمعنا قاسم مشترك هو عشق التخطيط والتطوير والتدريب.

كنت في كل زيارة له في ديوانه العام بضاحية عبدالله السالم احرص على أن انهل من هذه الخبرات المتراكمة والمعلومات القيمة كيف لا وهو النائب السابق عام 1985 والوزير السابق لوزارة المواصلات وبعدها وزيرا للبلدية وأمين عام المؤتمر الشعبي الكويتي في جدة سنة 1995 ابان فترة الغزو العراقي الغاشم.

هذا المؤتمر الذي التف فيه أهل الكويت حول القيادة السياسية المتمثلة في أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وولي عهده بطل التحرير الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمهما الله واسكنهما الفردوس الأعلى.

وجه الكويتيون في هذا المؤتمر رسالة الى العالم أجمع بتجديد البيعة لآل الصباح الكرام.

أما عن سيرته العطرة فقد حصل العم بوهيثم على شهادة البكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأميركية سنة 1962 وعمل في وزارة المواصلات وتدرج فيها من مهندس هاتف الى أن عين وكيلا للوزارة سنة 1969.

كان -رحمه لله- من أوائل جيل المهندسين المتخصصين وهو ما أهله بعد ذلك ان يكون من وزراء التكنوقراط الذين يعرفون كل كبيرة وصغيرة بالوزارة حيث نجح في انشاء وتخطيط وصيانة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحقق نقلة نوعية ابان توليه للوزارة ما جعل الكويت رائدة في هذا المجال في ذلك الوقت بين دول الجوار.

اما علاقتي به فقد كان يعاملني كأخ وصديق رغم فارق العمر الكبير بيننا، لم يبخل هذا الرجل الكبير علي يوما بأي معلومة او نصيحة كم كانت أسئلتي كثيرة وكم كان إلحاحي في الحصول على المعلومات اكبر لكنه كان يستمتع بأسئلتي ويهتم بها ويحرص كل الحرص على اعطائي الحلول او يرشدني الى الحل.

كم سأفتقدك كما افتقدتك الكويت التي عشقتها وافنيت عمرك في خدمتها وخدمة أهلها.

تعلمت من العم بوهيثم الكثير خاصة في مجالي التخطيط والتطوير والتدريب وكانت لمجالستي له أكبر الأثر في اصراري على تطوير عملي وشخصيتي.

ففي مجال التخطيط الاستراتيجي مثلا اغلب الخطط تفشل بسبب عدم القدرة على ادارة التغيير، ولذلك كان من المهم جدا ان استمع وافهم لتجربته الرائدة في وزارة المواصلات وكيفية قيادته للتغيير والوصول لتحقيق الاهداف والنجاح.

كذلك في ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي حيث كان -رحمه الله- من اشد الداعمين لضرورة تأهيل الموظفين وتدريبهم على القيادة واتخاذ القرار والتخطيط وقيادة فرق العمل وربط كل ذلك بالتدرج الوظيفي.

وحتى في قصة مؤتمر جدة الشعبي كنت حريصا على ان اسمع القصة كاملة من الأمين العام لهذا المؤتمر لمعرفة الخطوات والجهود الكبيرة التي بذلت خارج الكويت سواء من القيادة السياسية أو جميع اطياف أهل الكويت في التحضير لهذا المؤتمر الذي شاهدته في التلفاز بعد التحرير حيث كنت صامدا في الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم والحقيقة أن الكثير من اصدقائي وزملائي خاصة في ثانوية كيفان كان أباؤهم اصدقاء لي ايضا.

ويرجع السر في ذلك الى نشأتي بالصغر فمن رباني هو جدي علي سليمان بوغيث رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى، وكان لقربي منه عظيم الأثر في أن أتعلم وأجيد كيف أتعامل واكسب صداقة هؤلاء الرجال الكبار في كل شيء وان استفيد من تجاربهم وخبراتهم.

ورسالتي اليوم هي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح في اختيار وزراء تكنوقراط يجمعون الشهادة العلمية بالخبرة في المرحلة القادمة وكذلك اختيار القياديين كي يكونوا خير عون للحكومة في التخطيط لكويت المستقبل وقيادة التغيير حتى تتمكن الحكومة من تحقيق اهدافها وبرنامجها.

وكذلك اوجه رسالتي الى جيل الشباب بضرورة الاستفادة من تجربة الكبار وقصص النجاح التي حققوها في الماضي والعراقيل التي واجهتهم حتى يحققوا اهدافهم ويطوروا انفسهم، وانا رغم تجربتي الطويلة في عالم التدريب والتطوير الممتدة منذ عام 2005 إلا ان احتكاكي بالعم بوهيثم وكذلك العم فهد المعجل وامثالهما من الرجال الرائعين، واستماعي لنصائحهم وتجاربهم القيمة كان له عظيم الأثر في ان اطور نفسي واتعلم من اخطائهم واتخطى ما كنت سأتعلمه في سنوات طويلة ومازلت اتعلم.

رحمك الله يا عم بوهيثم وأسكنك الفردوس الأعلى وخالص العزاء الى اهل الكويت والى أسرة الغنيم الكرام والى أخي وزميلي الغالي هيثم عبدالرحمن الغنيم بفقد هذا العم الفاضل الذي سنقتدي بنهجه في الإخلاص للوطن والحرص على تطوره وازدهاره.

