الصورة تشكل المعنى

آراء

إن الصورة التي تظهر بها وسط الإطار الذي حدد لك أو ما اخترته لأنه يتناسب مع تطلعاتك وتوجهك، تلك الصورة التي تظهر بها من حيث الهيئة.. الكلمات.. الأفعال، جميعها تشكل المعنى الحقيقي عن نظرتك لنفسك!

عندما تجلس في مكان ما ولا تفصح عما يجول في خاطرك ولا توضح أسبابك، ولا تذكر شيئاً عما حاولت الاحتفاظ به في ركن من ذاكرتك، لكن حضورك بكل ما فيه من تحفظ أحياناً يفسر عمقك.

إن محاولاتك المبالغ فيها في رسم الحدود، القلق الذي يجعلك الأقرب و الأبعد في الثانية الواحدة، محاولة تجردك من التعاطف أو الاهتمام كل ذلك يعني أنك تحاول أن تجنب نفسك المواجهة، مواجهة حقيقة ما ينقصك من الداخل، من ماضيك أو من حاضرك.

أنت تقتل من داخلك ولا أبالغ لأنك لا تسمح للأمان بأن يجد مكانه في صفحاتك، تعتمد الشك وتظلل الوضوح، وتغلب صوت قلبك بسوء ظنك!

لماذا؟ لأنك تخشى أن تكون الفاقد والمفقود، فتحت هذه الصورة إما طفولة مفقودة أو شخص ضائع يفتقد الأمل والحماس وروح التفاؤل.

الوضوح مع الذات أولى بالاهتمام من الصورة الخارجية، فمهما كان الاهتمام الخارجي ملفتاً ومثالياً، فذلك لن يؤثر على الحقيقة، فالنقص قد يظهر في الكلمات أو بعض الأفعال والاختيارات وردة الفعل التي قد لا تكون في مكانها، اهتم بالمعنى وبالجوهر وفي داخلك بالذات، لأنك تظهر آثار تلك الندبات التي تعلق بك على من هم حولك دون قصد منك، واجه وعالج، عندها سيتساوى داخلك مع خارجك، وبياض عمقك مع عبق كلماتك.

