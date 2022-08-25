loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

راي

الاختيار الأمثل


مهما طال عمر الفساد فلابد ما أن ينتهي، ودائماً النهاية تكون قاسية ومخزية لك فاسد وظالم، والإصلاح لا ينتهي لانه حق فهو مستمر ولو قل أهله، ولكن بتراخينا عنه يتغلب الفساد على الإصلاح.
الشعب الكويتي من الشعوب الطيبة والمحبة للخير وكذلك القيادة الحكيمة  التي يضرب بها المثل، ونحن شعب يستحق الأفضل والاهتمام به ؛ لأنه شعب جميل ورائع، ويتأثر بالعاطفة وينجرف معها.
نحن أمام مفترق طرق وأمام انتخابات جديدة وبحلة جديدة، وفريدة من نوعها بتاريخ  دولة الكويت، ولم يسبق لها مثيل، لذا إما أن نكون كما كنا أو أن يتم التغيير  للأفضل  أو ترجع الدائرة كما هي ويصعب الخروج منها، فلابد من الاختيار الأمثل، والسليم لأجل الوطن.
يجب اختيار من يمثلك في حاضرك ومستقبلك بعناية تامة، ومحاسبته في حال تقصيره لك ولغيرك، اختر من يمثلك ومن ترضاه لك فأنك حر بالاختيار ولكن انتبه!


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة