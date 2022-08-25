آراء

مهما طال عمر الفساد فلابد ما أن ينتهي، ودائماً النهاية تكون قاسية ومخزية لك فاسد وظالم، والإصلاح لا ينتهي لانه حق فهو مستمر ولو قل أهله، ولكن بتراخينا عنه يتغلب الفساد على الإصلاح.

الشعب الكويتي من الشعوب الطيبة والمحبة للخير وكذلك القيادة الحكيمة التي يضرب بها المثل، ونحن شعب يستحق الأفضل والاهتمام به ؛ لأنه شعب جميل ورائع، ويتأثر بالعاطفة وينجرف معها.

نحن أمام مفترق طرق وأمام انتخابات جديدة وبحلة جديدة، وفريدة من نوعها بتاريخ دولة الكويت، ولم يسبق لها مثيل، لذا إما أن نكون كما كنا أو أن يتم التغيير للأفضل أو ترجع الدائرة كما هي ويصعب الخروج منها، فلابد من الاختيار الأمثل، والسليم لأجل الوطن.

يجب اختيار من يمثلك في حاضرك ومستقبلك بعناية تامة، ومحاسبته في حال تقصيره لك ولغيرك، اختر من يمثلك ومن ترضاه لك فأنك حر بالاختيار ولكن انتبه!

