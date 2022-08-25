الربو.. ليس صديقي!

آراء

ذات يوم كنت أسير في جو مليء بالغبار وأحسست بضيق في نفسي وللوهلة الأولى أحسست أن هذه هي طبائع الأمور، وفي جو ملأته الرطوبة تكرر الحال وتكرر الألم ولكن الإحساس أصبح أكثر كآبة وعندما قال لي الطبيب في المرة الأولى إنه شيء عادي يحدث غالبا لتغير الأحوال الجوية، وجدته في المرة الثانية يؤكد أن هذه الحالة أصبحت حالة مزمنة وهو مايسمى بالحساسية أو الربو، وعندما وجدني حزنت كثيرا قال هذا شيء عادي قلت له يادكتور الإحساس بالمرض أكثر كآبة من المرض نفسه قال جملة لن أنساها: (إن الحساسية مرض لابد من أن تصادقه) وعندما أردت الاستفسار عما يريد توصيله لي قال إنه ليس له علاج بل وقاية من عدم الإصابة به فتبحث عما يستثيره (أي المرض) لتبتعد عنه وأن تكون مستعداً دائما للقائه ولكني لم أستوعب جيدا ما أراد توصيله لي ولكن وجدتني مع الوقت أعيش هذا الكلام كما قاله، فعندما يقترب موعد تغيرات مناخية كتغير الفصول أو حدوث تغييرات جوية ما.. أجدني أجهز الادوية والكمامات وأجهزة الاستنشاق والتي لابد من أن تكون معك في كل وقت وفي أي مكان حتى تكون مسيطرا على الوضع ولكن ليس كل مايتمناه الفرد يدركه فتجد أحيانا نفسك في موقف ما أو مكان ما تعبر به رائحة غريبة وكلمة «غريبة» تعني أنه ليس بالضروري أن تكون رائحة كريهة بل على العكس تماما يمكن أن تكون رائحة عطر جميل وغالي الثمن ولكن لاتستريح له أنفك وبالتالي لايستجيب له صدرك فأحس بحالة الضيق التي أجدني أكرهها ولايمكن أن نكون أصدقاء قدر ما أننا متعايشين وبالطبع لاأعتبره صديقه بل عدوا لدودا أوضيفا ثقيلا غيرمرغوب فيه، وكيف يتأتى ان نكون اصدقاء والصداقة معادلة متساوية بين طرفين وهو جعلني اشعر بالغبن والكره لظلمه لي فكلما حاولت مد يد الصداقة والابتعاد عما يغضبه اجده لايبالي ويهاجمني دائما دون سابق إنذار في اوقات غريبة وأماكن أغرب مما يسبب لي الحزن والألم، أي عدل في هذا المصطلح سواء كان طبياً أو نفسياً بالفعل هو ليس صديقي بل عدوي والشيطان الأكبر الذي أستعد للقائه مع الخوف مما يسببه لي من ذعر ومتاعب، وأجد كل حياتي تتأثر به وتقلق من لقائه وأجدني كما قلت من قبل في حالة تأهب دائم له في العمل والمنزل والسيارة وحتى المتنزهات والأماكن العامة وأصبحت عندي متلازمة الخوف (الفوبيا) من الأماكن المغلقة والأماكن المجهولة والمرتفعات وحتى أحيانا ركوب المصاعد والكافيهات بالطبع وأي منطقة يمكن ان يكون بها تدخين وأجدني أبحث عن أي فرصة لأذهب بعيدا عنه وأنساه وأتذكر دائما حكمة شهيرة تقول «خذ من الألم أمل» لذا أجدني كلما ضاق صدري به كلما سعدت كثيرا لانتصاري عليه ولو للحظات..

عذرا أيها الربو فأنت عدوي اللدود.. فلم ولن تكون أبدا صديقي.

