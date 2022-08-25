ضربات أميركية ضد ميليشيات إيرانية في دير الزور

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: شنّ الجيش الأميركي بأمر من الرئيس جو بايدن ضربات في شرق سورية استهدفت منشآت تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلن متحدث عسكري أميركي. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» الكولونيل جو بوتشينو في بيان إن الضربات في محافظة دير الزور «استهدفت منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني». وأفاد بوتشينو بأن هذه «الضربات الدقيقة تهدف إلى الدفاع عن وحماية القوات الأميركية من هجمات على غرار تلك التي نفّذتها مجموعات مدعومة من إيران في 15 اغسطس ضد عناصر من الولايات المتحدة» عندما استهدفت مسيّرات موقعا للقوات المناهضة للجهاديين بقيادة الولايات المتحدة من دون التسبب بسقوط ضحايا. وأكد في البيان أن «الرئيس بايدن أعطى التوجيهات بشن هذه الضربات».

وأوضح الكولونيل لـ«سي إن إن» بشكل منفصل أن ضربات الثلاثاء استهدفت تسعة مخابئ ضمن مجمّع يستخدم لتخزين الذخيرة ولأغراض لوجستية. وكان هدف الجيش الأميركي في الأساس ضرب 11 من 13 مخبأ في المجمع لكنه تراجع عن ذلك ليستهدف مخبئين فقط بعدما شوهدت مجموعات من الناس قربها، وفق ما ذكر بوتشينو، مضيفا أن التقييم الأولي يشير إلى أنه لم يقتل أحد في العملية. وقال الكولونيل في بيان «سنتكوم» إن القوات الأميركية «قامت بتحرّك متناسب ومتعمّد يهدف للحد من خطر التصعيد وتخفيف خطر سقوط «. وأكد البيان بأن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع بل ستواصل اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه».

وينتشر مئات الجنود الأميركيين في شمال شرق سورية في إطار تحالف يركّز على محاربة ما تبقى من عناصر تنظيم «داعش» ولم يصدر أي تأكيد فوري للضربات الأميركية من وسائل إعلام سورية. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن انفجارات دوت في دير الزور فجرا «نتيجة ضربات جوية من طائرات أميركية استهدفت مستودعات عياش ومعسكرا للميليشيات الإيرانية في دير الزور». وأضاف «شنت الطائرات عند الساعة الرابعة فجرا أكثر من ثلاث ضربات جوية بصواريخ شديدة الانفجار ما أسفر عن تدمير مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة الذي تتخذه ميليشيا فاطميون الأفغانية مركزا لها، وسط معلومات عن مقتل ستة من الحراس من جنسيات سورية وغير سورية، وجرحى في صفوف الميليشيات». على صعيد متصل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تصعيد العمليات العسكرية في سورية سيكون أمرا «غير مقبول»، في تصريحات تهدف إلى إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتراجع عما قاله عن حملة عسكرية جديدة في شمال سورية.

وأضاف لافروف متحدثا في مؤتمر صحافي في موسكو إلى جانب نظيره السوري فيصل المقداد، أن روسيا وسورية تتطلعان للتفاوض مع تركيا «لمنع أي عمل عسكري جديد».

من جهة ثانية، أدان وزير الخارجية الروسي الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سورية، في تصريحات تؤكد وجود فتور في العلاقات الروسية الإسرائيلية. وقال لافروف «ندين بشدة الممارسة الخطيرة للضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية... نطالب بأن تحترم إسرائيل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقبل كل شيء، احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها».

