محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التنسيق مع الأشقاء

عربيات ودوليات

دبي- الوكالات: أعرب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمشاركة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي جرى في مدينة العلمين في محافظة مرسى مطروح المصرية. وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على تويتر «سعدت بمشاركة إخواني القادة لقاء العلمين التشاوري الأخوي»، وأضاف «دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة». وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن القادة بحثوا «العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في مجال الشراكات الاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها وتطويرها». وتابعت «جدد القادة في هذا السياق دعمهم أي جهد ومسعى يهدف إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والتنمية».