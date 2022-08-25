جفاف تاريخي في الصين يعيد ذكريات المجاعات

عربيات ودوليات

بكين– الوكالات: تشكل موجات الحر والجفاف في الصين التي تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة «تهديدا خطيرا» للمحاصيل الزراعية لفصل الخريف، كما حذرت السلطات الصينية التي تخشى على الأمن الغذائي للدولة الآسيوية العملاقة. ومنذ بداية جمع بيانات الأحوال الجوية في 1961، لم تشهد الصين صيفا حارا إلى هذا الحد مع موجة تاريخية في مدتها ومداها.

فقد جف الخزان الرئيسي لمياه الشرب في البلاد نهر يانغتسي في عدد من الأماكن مما كشف عن تربة متصدعة بينما تعيش العديد من المدن الصينية منذ شهرين على إيقاع التحذيرات اليومية من ارتفاع درجات الحرارة الذي اضطر السلطات إلى تقنين الكهرباء. وتشكل هذه الأحوال الجوية تحديًا للزراعة في بلد يعاني في الأوقات العادية من نقص في الأراضي الصالحة للزراعة. ويسبب الجفاف مشكلة للمزارعين، خصوصا لزراعات الأرز وفول الصويا التي تستهلك كميات كبيرة من المياه. وفي هذه الأجواء، دعت أربع وزارات إلى اتخاذ إجراءات لحماية المحاصيل واستخدام المياه «بالقطارة».

والأمن الغذائي قضية حساسة في الصين، لأنها شهدت في تاريخها مجاعات. ففي نهاية خمسينيات وبداية ستينيات القرن العشرين خصوصا تسبب تطبيق النظام الجماعي للأرض الذي فرضه النظام الشيوعي في موت عشرات الملايين في الريف. وتؤمن الصين أكثر من 95% من احتياجاتها من الأرز والقمح والذرة.

وسجلت عدد من المدن الكبرى أعلى معدلات حرارة في تاريخها بلغت في بعضها 45 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد. وأكد ليو جونيان مدير المناخ والطاقة في غرينبيس لشرق آسيا التي تتخذ من بكين مقرا لها أن «هذه هي أسوأ موجة حر تم تسجيلها على الإطلاق» في الصين واضاف أن «تأثير تغير المناخ يتزايد لذلك ستسجل ارقام قياسية جديدة على الأرجح العام المقبل».

في ظل نقص المياه لمحاصيلها تحاول الصين التسبب في هطول أمطار بشكل اصطناعي خلال إطلاق صواريخ ومقذوفات محملة بيوديد الفضة في السماء كما ظهر في صور بثها التلفزيون الحكومي «سي سي تي في» كما أن جفاف الأنهار التي تغذي السدود الهيدروليكية يجبر السلطات على تقنين الكهرباء محليا بينما يلجأ السكان إلى تشغيل مكيفات الهواء بأقصى طاقتها للتبريد. وفي الطرف الآخر من البلاد أطفأت شنغهاي مؤقتًا الأضواء التي تزين محيط جادة بوند الشهيرة والموقع معروف بمنظر ناطحات السحاب التي تنار عادة بألف مصباح في الليل مع عدد لا يحصى من الشاشات الإعلانية العملاقة والحزم الضوئية.

