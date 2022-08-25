سيول أفغانستان.. مقتل 8 أطفال وتدمير 5 آلاف منزل

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كابول – الوكالات: اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» التابعة للأمم المتحدة ان ثمانية أطفال على الأقل لقوا حتفهم بسبب سيول جرفت نحو 50 الاف منزل في وسط وشرق أفغانستان، مضيفة أن المزيد من الأطفال في عداد المفقودين.

وتنشر الأمم المتحدة فرق استجابة في شرق أفغانستان لتقديم المساعدة لآلاف الأشخاص الذين فقدوا منازلهم ومواشيهم ومحاصيلهم في السيول العارمة التي تضرب البلاد منذ الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة باسم «يونيسف» في أفغانستان، سامانثا مورت، إن عدد القتلى من الأطفال قد يرتفع، وإن هناك المزيد من الأطفال في عداد المفقودين أو ضمن الجرحى بسبب الفوضى التي أحدثتها السيول.

وقالت سلطات إدارة الكوارث التابعة لحركة طالبان إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وناشدت المجتمع الدولي المساعدة. وفي المناطق الريفية، دُمرت قرى وفقد الآلاف مواشيهم ومحاصيلهم، مما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع في البلاد. وقال عمال إغاثة من «يونيسف» إنهم قلقون من خطر تفشي الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا بسبب تلوث مياه الشرب.وفي مدينة جلال أباد بشرق البلاد، قال عمال إغاثة من يونيسف إن مناطق حضرية وسطى لم تسلم من الدمار. وتسببت المياه التي وصل ارتفاعها إلى مترين في هدم جدران وتدمير ممتلكات، كما تركت طبقة سميكة من الطين في أنحاء الأحياء التي غمرتها. وفي ولاية غزنة، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيضانات الضخمة التي أغرقت البيوت بشكل كامل. وأفاد مكتب حاكم الولاية أن الأمطار الغزيرة أسفرت أيضًا عن إصابة 30 شخصًا بجروح، ودمّرت الفيضانات عشرات القنوات وحوالي 5000 فدان من الأراضي الزراعية ونفق على إثرها نحو ألفي رأس من الماشية.

