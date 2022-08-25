العطش يستفحل في العراق.. 70 قرية «فراتية» بلا ماء

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البصرة – الوكالات: تسبّب الانخفاض الكبير في مياه نهر الفرات بجفاف بعض روافده وحرمان ثلث محافظة الديوانية الواقعة في جنوب العراق ممّا يكفيها من المياه للاستخدامات اليومية، في حين توقفت 20 محطة تصفية للمياه عن العمل، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وتعد قرية الأغوات في جنوب العراق من ضمن أكثر من 70 قرية أخرى استفحل فيها الجفاف وسط صيف حار من دون مياه في حين ينتظر سكان القرية مرة أو مرتين في الأسبوع مرور صهاريج الماء التابعة للمحافظة لتزويدهم بما يعوّض القليل من النقص الذي يعانون منه، والذي لا يسد الحاجة، وفق يونس عجيل، أحد سكان القرية.

وتعزو السلطات العراقية الانخفاض الكبير في مستوى نهري دجلة والفرات إلى سدود تبنيها إيران وتركيا. وأصبحت «الهجرة المناخية أمرا واقعا في العراق» وفق تقرير لمنظمة الهجرة الدولية نشر في أغسطس ووفقا للتقرير فإنه حتى مارس 2022، نزح أكثر من 3300 عائلة بسبب «عوامل مناخية» في 10 محافظات في الوسط والجنوب والسبب «شحّ المياه، أو الملوحة المرتفعة فيها، أو نوعية المياه السيئة».

وتعرقل قلّة المياه إنتاج المحاصيل أو تؤدي إلى إفسادها، وتحدّ من وفرة مياه الشرب والغذاء للمواشي، وأرغمت العديد من الأعمال المرتبطة بالزراعة على الإغلاق. ويقول عجيل إن 10 منازل بقيت فقط في قريته بعدما كان فيها 50، حيث هاجر الباقون بحثا عن حياة أفضل.

ونتيجة لشحّ المياه، توقفت 20 محطة مياه عن العمل. وهذا العام، تتواصل الأزمة من دون انقطاع منذ أكثر من شهرين، ما أجبر دائرة المياه في الديوانية على استئجار صهاريج إضافية «لتزويد المواطنين بمياه صالحة للشرب»، وفق مدير الدائرة المهندس حسن نعيم.

وفي حين لا يزال نهر الفرات جاريا ويعبر الديوانية، هناك بعض «الأنهر الفرعية التي تعاني من الجفاف»، ما انعكس سلبا على عشرات القرى، كما يشرح نعيم.من جهته يقول محافظ الديوانية زهير الشعلان إن «ثلث مساحة محافظة الديوانية تقريبا تعاني من مشكلة عدم وصول المياه»، مشيرا إلى أن ذلك أثر على المياه الصالحة للشرب والزراعة ودعم الثروة الحيوانية.

