زيلينسكي يتعهد بـ«استعادة القرم»!

عربيات ودوليات

كييف – الوكالات: احتفل الأوكرانيون امس بمرور 31 عاما على انفصالهم عن الاتحاد السوفيتي الذي هيمنت عليه روسيا، في حين قالت موسكو إن تباطؤ ما تصفه بالحملة العسكرية في أوكرانيا متعمد.

ويوافق يوم الاستقلال الأوكراني مرور 6 أشهر على الحرب الروسية في 24 فبراير وسيتّسم باحتفالات محدودة النطاق تحت تهديد الهجوم من البر والجو والبحر. وحظرت السلطات الأوكرانية التجمعات العامة في العاصمة كييف كما فرضت حظر تجول في مدينة خاركوف الواقعة على خط المواجهة بشرق البلاد، والتي تعرضت للقصف على مدى أشهر.

وفي استعراض للتحدي، وضعت الحكومة الدبابات والعربات المدرعة الروسية المحترقة في وسط كييف كغنائم حرب. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، امس في خطاب للشعب بتلك المناسبة، إن أوكرانيا «ستستعيد شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة في الشرق».

وأضاف زيلينسكي في الخطاب المسجل، الذي يتزامن مع مرور 6 أشهر على بدء الحرب الروسية، أن أوكرانيا لم تعد ترى أن نهاية الحرب ستأتي عندما يحل السلام، بل عندما تكون منتصرة حقا.وحذر من احتمال «استفزازات روسية بغيضة».

في المقابل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا متعمد، ومدفوع بضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. وأضاف في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في أوزبكستان «كل الجهود تُبذل لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين. بالطبع، هذا يبطئ وتيرة الهجوم، لكننا نفعل ذلك عن عمد».

ولم تحقق الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا تقدما يذكر في الأشهر الأخيرة، بعد طرد قواتها من كييف في الأسابيع الأولى من الحرب.

في غضون ذلك، كشفت وكالة «أسوشيتد برس» أن الولايات المتحدة ستعلن مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا، من أجل تدريب وتجهيز جيشها للقتال لسنوات مقبلة، حسب مسؤولين أميركيين.ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن من المتوقع إعلان الحزمة بالتزامن مع احتفالات بعيد الاستقلال، ومرور 6 أشهر على بداية الحرب.

