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دوليه

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كافاني يقترب من فالنسيا


كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي ?فالنسيا? بات قريباً جداً من الظفر بخدمات النجم الأوروغوياني إيدنسون كافاني. وأشارت التقارير إلى أن فالنسيا يتفوق في الصراع على عدة أندية أوروبية ترغب في ضم المهاجم البالغ خمسة وثلاثين عاماً إلى صفوفها مثل فياريال ونيس، وذلك بسبب رغبة كافاني باللعب لفالنسيا تحت قيادة الإيطالي جينارو غاتوزو. يذكر أن النجم الأوروغوياني لا يرتبط مع أي ناد منذ انتهى مشواره مع مان يونايتد نهاية الموسم الماضي، هذا وأشارت التقارير إلى أن فالنسيا عرض على الأوروغوياني عقدا لمدة سنة قابلا للتمديد سنة أخرى.


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