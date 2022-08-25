الأنظار شاخصة نحو قرعة «دوري الأبطال»

دوليه

تتجه الأنظار اليوم صوب مدينة إسطنبول التركية، التي تحتضن قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد (2022- 2023). وتتواجد أبرز الأندية الأوروبية في القرعة، يتقدمها حامل اللقب ريال مدريد، الأمر الذي ينذر بمواجهات قوية مبكراً خصوصاً بين فرق المستويين الأول والثاني.

ويتواجد في المستوى الأول: ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي وميلان وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبورتو وأياكس.

ويضم المستوى الثاني: «ليفربول وتشلسي وبرشلونة ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وإشبيلية ولايبزيغ وتوتنهام». ويقع في المستوى الثالث: «بوروسيا دورتموند وسالزبورغ وشاختار دونيتسك وإنتر ونابولي وسبورتنغ لشبونة وباير ليفركوزن».

أما المستوى الرابع، فيتواجد به حتى الآن «كلوب بروج وسيلتيك وبنفيكا ومكابي حيفا وفيكتوريا بلزن»، ولم يحسم مارسيليا في أي تصنيف سيتواجد بين الثالث والرابع، بانتظار اكتمال باقي الفرق المتأهلة التي لعب الدور الحاسم في وقت متأخر مساء أمس.

ودعمت الأندية الكبرى صفوفها بصفقات بارزة هذا الصيف، من أجل المنافسة بقوة على الألقاب، ما يقربنا من مواجهات مرتقبة بين لاعبين وأنديتهم السابقة خلال النسخة المقبلة من البطولة. وبالنظر إلى المواجهات المحتملة للاعبين أمام أنديتهم السابقة، فهناك أنطونيو روديغر الذي انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر من تشلسي، وسبق أن توج المدافع الألماني بلقب دوري الأبطال رفقة البلوز في موسم (2020- 2021). ومن الصفقات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا هذا الصيف، انتقال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي، وكانت أفضل إنجازاته في البطولة مع دورتموند الوصول لربع نهائي موسم (2020-2021). كما أحدث انتقال روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو ضجة كبيرة، وسبق وأن توج ليفا بلقب البطولة في موسم (2019-2020) رفقة العملاق البافاري. أما بايرن ميونخ فنجح في ضم النجم السنغالي ساديو ماني من صفوف ليفربول مقابل 32 مليون يورو، وتوج السنغالي بلقب البطولة مع الريدز موسم (2018-2019) ووصل إلى النهائي مرتين موسمي (2017- 2018) و(2021- 2022).

وواصل يوفنتوس هوايته المفضلة في الصفقات المجانية، بخطف أنخيل دي ماريا من باريس سان جرمان، حيث سبق أن وصل الأرجنتيني إلى نهائي البطولة مع الفريق الباريسي في موسم (2019- 2020). ودعم تشلسي خط دفاعه بضم السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي مقابل 33 مليون إسترليني، وأتت أفضل نتائجه في البطولة الأوروبية مع الفريق الإيطالي، بالوصول إلى دور الـ16 مرتين موسمي (2016- 2017) و(2019- 2020). وضم برشلونة الإيفواري فرانك كيسي بعد نهاية عقده مع ميلان، ولم يشارك في دوري الأبطال سوى الموسم الماضي، وودعه رفقة الروسونيري من دور المجموعات.

وعوض ليفربول رحيل ماني بضم الأوروغوياني داروين نونيز من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو، وقد يواجه فريقه السابق الذي تخطى عقبة دينمو كييف في الدور التمهيدي، ولم يشارك نونيز في دوري الأبطال سوى الموسم الماضي ووصل إلى ربع النهائي.

وتعاقد توتنهام مع الكرواتي إيفان بيريسيتش من إنتر في صفقة انتقال حر، ولم يحقق نجاحات كبيرة في دوري الأبطال رفقة النيراتزوري، مكتفيًا بالوصول إلى دور الـ16 الموسم الماضي.

