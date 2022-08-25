بنفيكا إلى دور المجموعات

دوليه

تأهل بنفيكا، حامل اللقب مرتين، الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 بفوزه 3-0 على ضيفه دينامو كييف الاوكراني في لشبونة أول من أمس في إياب الدور الفاصل من التصفيات. وكان بنفيكا تفوق 2-0 ذهابًا الاربعاء الفائت في المباراة التي أقيمت في بولندا.

وعلى ملعبه في لشبونة، سجل أهداف بطل أوروبا عامي 1961 و1962 الارجنتيني نيكولاس أوتاميندي (27)، رافا سيلفا (40) والبرازيلي دافيد نيريس (42). وكان بنفيكا بلغ الموسم الماضي ربع نهائي البطولة القارية الأم قبل أن يخرج ضد ليفربول الانكليزي.

وتأهل أيضًا فيكتوريا بلزن التشيكي بفوزه 2-1 على ضيفه قره باغ الأذربيجاني بعد تعادلهما سلبًا ذهاباً في باكو. وسجل للفائز يان كوبيتش (58) ويان كليمينت (73)، فيما سجل للخاسر فيليب أوززبيتش (38).

كما تأهل مكابي حيفا بعد تعادل قاتل 2-2 جاء من هدف عكسي ضد مضيفه النجم الأحمر الصربي، بعد تفوقه عليه 3-2 ذهابًا. وسجل البديل ميلان بافكوف هدفًا في مرمى فريقه في الدقيقة 90 ليؤهل مكابي حيفا الى دور المجموعات بعد أن كانت المباراة في طريقها للتمديد. وكان الفريق الصربي تقدم في العاصمة بلغراد عبر ألكسندر بيشيتش (27) والمونتينيغري ميركو إيفانيتش (43). وقلّص السويدي دانيال سوندغرين الفارق للضيوف قبل الاستراحة (45+5).

