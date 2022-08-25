بداية موسم «المحترفين»..؟

محلية

مع بداية دوري كرة القدم للمحترفين (الاجانب)، تسمية غير صحيحة في وصف أو تسمية هذا الدوري، الذي يدار بفكر اجباري من رؤية المستشار البلجيكي الخاص للاخ رئيس الاتحاد، الذي خصص له التلفزيون حلقة خاصة من غير ضيوف (لماذا؟ هل هو الذي طلب ذلك ام هي فكرة معد الحلقة؟) لكي يثبت وهو من قالها إنه لا يفهم أصول اللعبة، فهو جديد فيها خبرة وادارة... ولكنه مراوغ ناجح في مناقشة شؤون اللعبة. وفي نفس الوقت كان هناك برنامج رياضي اخر في قناة آخري شارك فيها مجموعة من نجوم اللعبة، حيث ناقشوا الايجابيات والسلبيات لهذا الدوري «المحترف» شكليا ووضعوا النقاط على الحروف، فيا ريت كانوا موجودين بنفس برنامج رئيس الاتحاد، لانهم ناقشوا الدوري من دون مجاملات ومراوغات إعلامية.

وان شاء الله ينجح الدوري منذ بدايته ونتمنى للاندية التوفيق والابتعاد عن الخلافات الإدارية والمالية فيما بين اللاعبين واداراتهم، خصوصا وقت مناقشة او تسليم المبالغ المالية التي وضعت بالعقود. وكنت متابعاً لبرنامج رياضي اخر تم فيه وضع فيلم اعلامي عن سوء أرضيات ملاعب من سيلعب كمحترف في هذا الدوري. واضح من اللقاء ان رئيس الاتحاد يتعامل مع بعض خبراء اللعبة في اكثر من دولة ويدافع عن مستشاره رغم انه معروف، والكل يعلم ماذا عمل بدولة الامارات... اسلوب طرحه في معالجة امور اللعبة دائما تكون سهلة وبسيطة وورقية (ويستند على لوائح وقوانين يفسرها حسب فهمه وليس حسب طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه؟) وهذا هو ما يثبت ضعف قدراته في ادارة اللعبة...وذلك لقلة خبرته الفنية باللعبة، ولكنني اشيد بقدراته التجارية لانه تاجر. وعندما تكلم عن الحكام استغربت طرحه بأن الاتحاد سيسمح للاندية التي ترغب في الاستعانة بحكم من خارج الكويت بأن تتقدم بهذا الطلب قبل ثلاثة اسابيع من مباراتها على شرط أن يتحمل النادي مصاريف استقدام هذا الحكم ؟ هذه هي المشكلة بمثل هذه الافكار التي من شأنها ان تهز من سمعة حكامنا المحليين وستعطي الفرصة لبعض الاندية بأن تدار كل مبارياته بحكام من خارج الكويت....الخ. وقد اعترف بأن الاحتراف نظام يحتاج الى ميزانية وبعض الاندية تعاني من ذلك، ولكنها تعتبر خطوة اولى للوصول الى النظام الاحترافي العالمي... اعتقد يجب ان نشكره على انه اعترف باستعجاله في تنفيذ هذه الفكرة من اول يوم دخل فيه الاتحاد....سنكون متابعين لهذا الدوري غير المحترف بالمفهوم العالمي وسندعم وننتقد الشيء الناجح والفاشل.... واخيرا اسمحوا لي بتهنئة الاتحاد المعين بالانتقال الى استاد جابر الدولي، الذي يعتبر مهجوراً وتصرف عليه مبالغ طائلة من غير استخدام للكثير من مرافقه الادارية والفنية... فشكراً لهيئة الرياضة على التعاون فيما بينها وياريت الفكرة تطبق في جميع الملاعب التي لا تملك اتحاداتها مبنى للإدارة... والله من وراء القصد.

