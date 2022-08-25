الدوري ينطلق اليوم بحلة جديدة

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تنطلق اليوم النسخة الحادية والستون من مسابقة الدوري الممتاز بحلتها الجديد بإقامة مباراتين، تجمع الأولى العربي مع مضيفه النصر على ستاد علي صباح السالم في الساعة 06:50 مساءً، ويلتقي في الثانية السالمية مع ضيفه التضامن على ستاد ثامر في الساعة 09:10 مساءً. وتستكمل الجولة غداً الجمعة بلقاءي الكويت مع الجهراء والقادسية مع الساحل، على أن تختتم السبت بمباراة كاظمة مع التضامن.

واعتمد اتحاد الكرة نظاماً جديداً للمسابقة ينص على أن يضم الدوري الممتاز 10 أندية، ويقام في مرحلته الأولى بنظام الدورين (ذهاب وإياب)، ثم تتوزع الأندية إلى مجموعتين بعد انتهاء القسمين مع احتفاظها بنقاطها. وتضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى، إذ ستلعب فيما بينها بنظام الذهاب والإياب لحسم الفائز باللقب فيما ستضم المجموعة الثانية الفرق من المركز السابع إلى العاشر، وتتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب أيضا لتفادي الهبوط للدرجة الأولى حيث يهبط صاحبا المركزين الأخيرين.

ومن المتوقع أن تشهد هذه النسخة من البطولة منافسة قوية بعد تساوي أندية العربي والقادسية والكويت بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 17 لقباً لكل منهما، ولا شك أن تتويج أي منها باللقب سيجعله ينفرد بـ «زعامة» الأندية. الكويت حامل اللقب والذي عزز صفوفه بأكثر من صفقة أجنبية ومحلية وأعاد مدربه القديم الكرواتي روديون غاسانين «رادان» يبدو المرشح الأبرز للقب كما جرت العادة في السنوات الأخيرة. أما العربي الذي واجه بعض المشاكل برحيل مدربه الكرواتي أنتي ميشا والتعاقد مع المقدوني ترينشكوفسكي، إلى جانب رحيل المخضرمين عبدالله الشمالي وأحمد إبراهيم، فلا يريد الابتعاد عن درع الدوري الذي لامسه الموسم قبل الماضي بعد فترة «خصام» طويلة. من جهته، يتطلع في القادسية إلى العودة لمنصات التتويج بعد موسم مخيب احتل فيه الفريق المركز الخامس، مع استمرار رحيل النجوم عن الفريق وآخرهم أحمد الظفيري الذي انتقل إلى الكويت.

لكن المنافسة على اللقب لن تكون ثلاثية فقط، في ظل وجود كاظمة الذي أثبت أنه «رقم صعب» في الموسم الماضي، ونافس الكويت حامل اللقب حتى الجولات الأخيرة بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس الأمير، في حين ذهب لقبا السوبر وكأس ولي العهد إلى العربي. وفي الوقت الذي يجتهد السالمية فيه ليكون منافساً فعّالاً بعد تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة مهمة، ربما يكون هذا الموسم مناسباً للنصر للاقتراب أكثر من فرق المقدمة وعدم الاكتفاء بالمنطقة الدافئة تحت قيادة مدربه الوطني المميز محمد المشعان.

ومن المتوقع أن يكون هدف الفرق الأربعة المتبقية: الفحيحيل والتضامن والصاعدين الجهراء والساحل، هو تجنب الهبوط ومحاولة جمع أكبر عدد من النقاط لضمان البقاء مع الستة الكبار والابتعاد عن شبح النزول إلى الدرجة الأولى.

