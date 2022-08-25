الشاهين: منع الحكام من حضور المناسبات الاجتماعية

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أعلن رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين عن منع الحكام من التعليق في مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في البرامج الرياضية، بالإضافة إلى منعهم كذلك من حضور المناسبات الاجتماعية التي لها علاقة بالشخصيات الرياضية. وقال خلال استضافته في برنامج «بين الشوطين» أن الحكم الذي لا تعجبه تلك القرارات بإمكانه أن «يختار له وظيفة أخرى».

وأضاف الشاهين أن النادي الذي يرغب في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مبارياته عليه أن يتحمل التكاليف المالية وإخبار الاتحاد قبل المباراة بـ 3 أسابيع، مشيراً إلى أن اللجوء للحكام الأجانب يقلل من ثقة الحكام المحليين، معلناً عن تطبيق تقنية «خط التسلل» ضمن تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» من أجل «حل مشكلة كبيرة شهدها الموسم الماضي».

وكشف عن رصد مكافأة قدرها 100 ألف دينار لبطل الدوري الممتاز، و30 ألف دينار لبطل دوري الدرجة الأولى، لافتاً إلى أن تحديد قيمة تذاكر المباريات يعتبر شأناً خاصا بالأندية لا دخل للاتحاد فيه، فيما تقام مباريات كأسي الأمير وولي العهد على ستاد جابر.

وأشار إلى أن الاتحاد وضع تصوراً خاصاً بفكرة التجديد الكامل للمنتخب الاول واستبعاد كل اللاعبين كبار السن، مضيفاً إلى أنه ليس نادماً على قرار فسح التعاقد مع البرازيلي كامبوي الذي كان يشرف على المنتخب الأولمبي واسناد المهمة للوطني عبدالعزيز حماده لأن ذلك القرار كان «للمصلحة العامة».

