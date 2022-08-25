الرفاعي يتأهل لبطولة العالم للترايثلون

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تأهل لاعب منتخبنا الوطني للترايثلون عبدالله الرفاعي، إلى بطولة العالم «الرجل الحديد» والتي ستقام بجزيرة كونا في هاواي 8 أكتوبر المقبل.

وجاء تأهل الرفاعي، بعد أن حقق زمناً وقدره 9 ساعات و56 دقيقة (رقم كويتي جديد) في منافسات سباق «الرجل الحديدي»، الذي أقيم أخيراً في مدينة كالمار السويدية، حيث احتل الرفاعي المركز 28 في فئته العمرية من 35-39 سنة، وهو مركز أهله للعب ببطولة العالم في هاواي.

وأهدى الرفاعي هذا الانجاز للشعب الكويتي والاتحاد والنادي الكويتي للترايثلون ولكل من وقف معه وسانده طوال الفترة الماضية سواء من الاهل أو الاصدقاء او الشركات الراعية، مؤكدا ان تأهله لبطولة العالم، انجاز يسجل للرياضة الكويتية. وأضاف: «أقمت معسكراً خارجياً في تايلند بالتعاون مع المدرب محمد الصباغ استعدادا لبطولة السويد استمر لقرابة الشهرين، خاصة أن ابطال العالم كانوا بذات المعسكر ما منحني الفرصة للاحتكاك معهم والاستفادة من خبراتهم». وأكمل الرفاعي، شاركت في بطولة السويد وكان السباق لمسافة 226 كلم دون توقف وهي أطول مسافة في رياضة الترايثلون، وقسمت على النحو التالي: السباحة 3.8 كلم ثم الدراجة الهوائية لمسافة 180 كلم واخيرا الجري لمسافة 42 كلم.

