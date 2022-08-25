«سبورتي اف سي» أول فريق كويتي في الدوري الإماراتي

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قال مالك أكاديمية سبورتي الرياضية لكرة القدم أحمد المدعث إن فريق «سبورتي أف سي» سيكون أول فريق كويتي يشارك في منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي مشاركته رسميا في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي لكرة القدم للموسم الكروي 2022-2023، وقال: «نسجل اعتزازنا بهذه المناسبة المهمة في تاريخ الأكاديمية، ونشكر الاتحاد الإماراتي على تعاونه، وتجاوبه بتسجيل فريق الأكاديمية الأول لكرة القدم كأحد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الثالثة». وأشار المدعث إلى أن أكاديمية سبورتي لكرة القدم قد تقدمت بطلب رسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بغية ادارج فريقها الأول ضمن فرق دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الحالي، وأضاف للأسف انتظرنا لمدة عام كامل دونما جدوى، ولم يأتنا الرد بالإيجاب أو السلب، الأمر الذي دعانا للبحث عن جهة رسمية خليجية لنحقق عبرها حلم الكثير من أبناء الكويت باللعب ضمن فرق تشارك في منافسات الدوري، وهو ما حققه الاتحاد الإماراتي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي مشكورا.