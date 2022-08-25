الصبيح: تدريب 20 دبلوماسياً على دفعتين

وطن النهار

قال مدير معهد سعود الناصر الدبلوماسي السفير ناصر الصبيح ان استضافة المعهد لوزير خارجية جزر المالديف الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة إجراء معتاد لرئيس الجمعية العامة كونه زار العديد من الدول، ومن ضمنها الكويت لما للكويت من خصوصية للوزير وللمالديف. ولفت الى ان غرض الزيارة للمعهد هو إلقاء محاضرة حول تأثير الشباب على المتغيرات الدولية ودورهم في التعاطي مع القضايا المطروحة في الساحة في مختلف الجوانب سواء السياسية او الاقتصادية او البيئية او التعايش بين الشعوب، مشيرا الى ان الضيف أعطى للحضور مجموعة من التوصيات التي تنسجم مع مبادئ الامم المتحدة والاعراف الدولية. وحول استراتيجية المعهد الجديدة كشف الصبيح ان المعهد مقبل على البدء بالبرنامج التدريبي للدفعتين الثامنة والتاسعة للمتدربين لملحق دبلوماسي وقنصلي في سبتمبر المقبل وعددهم 20 متدربا، مبينا انه سيتم ادراجهم في برنامج مكثف لمدة سنة كاملة يتناول الجوانب كافة التي ستعينهم في حياتهم الدبلوماسية المستقبلية.

وأوضح ان الهدف من هذا البرنامج المكثف هو مساعدة الخريج لاكتساب الوعي العام القضايا المطروحة كافة على الساحة الدولية وان تكون لديه أبعاد سياسية واقتصادية وإدارية في كيفية التعاطي مع ظروف عمله.

وأشار الى ان اخر دفعة تخرجت من المعهد كانت في سبتمبر الماضي، حيث كان المعهد في الفترة الماضية بصدد إعداد وترتيب البرامج لمنتسبي وزارة الخارجية، سواء فنية كتخصصات الكمبيوتر والمحاسبة والهندسة وكذلك دورات للتخصصات الادارية مثل السكرتارية والمستشارين وكل المنتمين للوزارة لتنمية مهاراتهم الدبلوماسية والبروتوكولية والتعاطي مع الشان الدولي.

وعن اسس اختيار المتدربين الجدد اوضح الصبيح انه تم الاعلان عن حاجة وزارة الخارجية لعدد من التخصصات في وسائل الاعلام ووضع اشتراطات خاصة للقبول ويتم اخضاع المتقدمين لعدد من الاختبارات التي يتم تصحيحها بشكل سري عن طريق لجنة متخصصة من جامعة الكويت ومن ثم يتم اخضاع الناجحين بالاختبار الكتابي الى اختبار شفوي متنوع.

وعن جدول استضافة المعهد لشخصيات دولية لفت الى ان استقبال الشخصيات اساسي بالنسبة للمعهد، موضحا انه لا يمكن تحديد اشخاص بعينهم وذلك لارتباط هذه الشخصيات بجدول مواعيد واعمال.

واضاف ان المعهد وبالتنسيق مع مكتب وزير الخارجية تتم استضافة الشخصيات وتحديد التوقيت الانسب لاستضافتها خلال وجودها في الكويت. وعن تعاون المعهد مع المعاهد الدبلوماسية في المنطقة لفت الى ان المعهد دأب على التعاون مع كل المعاهد النظيرة في المنطقة ومع الدول العربية والاجنبية، لافتا الى ان القصد من هذا التعاون تبادل الخبرات واكتساب التجارب الخاصة وافساح المجال لبعض منتسبي وزارات الخارجية في الدول الخرى لزيارة الكويت ضمن برامج تدريبية متخصصة وكذلك بالنسبة لموظفي خارجية الكويت. بدوره، تحدث وزير خارجية جزر المالديف الرئيس 76 للجمعية العامة للامم المتحدة عبدالله شاهد عن تدرجه في المناصب حتى وصل لهذا المركز.

