«البلدية»: إغلاق 20 سرداباً

وطن النهار

واصلت البلدية جولاتها الميدانية في السيطرة على جميع السراديب المستغلة تجاريا في المباني الاستثمارية ومخالفات البناء على أسطح العقارات، لمنع استخدامها في غير الأغراض المرخصة لها. وأكد رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة المهندس عبدالله جابر أنه تم تحرير 20 مخالفة لسراديب تستخدم في أغراض تجارية في مناطق شرق والمرقاب وبنيد القار، مشددا على إخلاء 12 سردابا طواعية بالتنسيق مع الملاك والمستأجرين. وقال جابر خلال جولة ميدانية يوم أمس لفريق الإزالة في بلدية العاصمة على مناطق «شرق والمرقاب وبنيد القار»، أن فرق البلدية مازالت تواصل عملية الرصد اليومي والمتابعة وتحرير المخالفات واتخاذ أي الإجراءات ضد أي مخالف لإشتراطات الأمن والسلامة، بعد اتخاذ تعهدات بالالتزام بلوائح وقوانين البلدية. 34 مخالفة في الأحمدي كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الأحمدي تنفيذ جولة تفتيشية مكثفة لمحاصرة الباعة الجائلين في المنطقة الصناعية في الفحيحيل بمساندة أمنية من وزارة الداخلية، مشيرة في هذا الصدد إلى تحرير 34 مخالفة، فضلا عن وضع 37 ملصق انذار على سيارات مهملة.