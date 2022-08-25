%5 انخفاضاً في عقود الغاز

مال وأعمال

انخفضت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي بنسبة 5%، وذلك عقب أنباء عن تأجيل آخر في استئناف العمليات المبدئية في محطة فريبورت لتصدير الغاز المسال في ولاية تكساس. وفي ختام الجلسة، هبطت العقود الأميركية للغاز تسليم سبتمبر بنحو 48.7 سنت إلى 9.193 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يأتي ذلك بعد قفزة في وقت سابق أمس في أسعار الغاز الأميركي أعلى 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية لأول مرة منذ 14 عاماً نتيجة صعود الأسعار في أوروبا ونقص الإمدادات. وعلى الصعيد العالمي، تقدر أسعار الغاز بنحو 77 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أوروبا وبنحو 56 دولارا في آسيا.

