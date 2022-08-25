الدخان: «الكويتية» ستصل نقطة التعادل في 2024

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان، أن الصورة الواقعية لأداء الشركة مالياً ستكون أكثر وضوحاً بنهاية العام الحالي، خصوصاً بعد تجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأشار الدخان على هامش عمومية الشركة، إلى زيادة إنتاجية الشركة بنسبة تفوق 38 % خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أن الأداء حتى الآن ومقارنة بالعام 2019 يعكس تفاؤلاً ببلوغ نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات (الدخول) بحلول 2024.

وأوضح أن الخطوط الكويتية من تقدم إلى تقدم وخصوصاً الآن بعد انقشاع جائحة فيروس كورونا وعودة الأمور إلى طبيعتها والحمد لله استمتعنا بخدمة عملائنا خلال هذا الصيف، وشعرنا ببعض الأخطاء والقصور ما في شك، ونحمل نفسنا جزء منها والجزء الأكبر تتحمله جهات أخرى، نحاول أن نوضح كل هذه الامور وما عاناه عملاؤنا الطيبون خلال فترة الصيف وما سبقها ونعدهم بأننا سنطورالأمور إلى الأحسن والاحسن حتى تعود الكويتية يعتز فيها كل مواطن وعميل لها ونحافظ على عملائنا الطيبين ونزيد عددهم إلى الأكثر.

النتائج المالية

قال الدخان إن النتائج المالية للشركة في 2021 لجهة الإيرادات والمصروفات، لا تعكس الصورة الطبيعية بسبب جائحة كورونا، ونتأمل في نهاية 2022 أن تكون الصورة انعكاس للنشاط والتطوير الذي قامت به الشركة به، وأعلنا نتائج الربع سنوية حتى الربع الثاني من 2022 وهو ما يعطي مؤشراً جيداً للتطور الذي حصل في الشركة.

ومن ناحية الطائرات استلمنا 6 طائرات من طراز A320 الجديدة واستعملناها، وكذلك طائرتين من طراز A330-800 ودخلوا الخدمة وعلى وشك وصول طائرتين جديدتين من نفس الطراز إلى أن تكتمل الصفقة والتي تتكون من 31 طائرة.

وذكر أن الطائرة من طراز A330-800 هي طائرة مطورة من 200-A300 ووضع لها محركات رولزرويس جديدة ومطورة، ودائماً في عالم الطيران المحركات الجديدة تحتاج وقت إلى أن تكون صيانتها أقل تكلفة، فتكلفة صيانة تلك المحركات في البداية تكون مرتفعة كنوع من الحرص على الأمان.

وبين أن هناك مشكلات واجهتنا في مسألة الحقائب، ويجب أن يعرف الركاب أن الخطوط الكويتية مؤجر في مبنى الركاب T4 وليست مشغل والناس تعتقد أننا مسؤولين عن الأجهزة في المطار وحزام الشنط لكن الأمر كله مسؤولية الطيران المدني الذي أوكل المهمة للشركة الكورية لإدارة المطار، فأي انعكاس على الاجهزة في المطار يتحمله الطيران المدني والمشغل الكوري،. و في الرحلات الأميركية بلغت نسبة الرحلات المتأخرة 24 %، والأمر عالمي لا تختص فيه الكويتية وحدها، ولكننا نسعى دائما للوصل لما يرضى عملاءنا. وقال الدخان «نسعى إلى أن نتسلمT4، أسوة بالجزيرة وإدارتهم لـ T5، وننسق مع الطيران المدني والحكومة. وحول وجود نية لانشاء شركة تابعة لإدارة المطارات، قال أن هناك شركة كانت تابعة لشركة المشروعات السياحية وعندها رخصة ومسموح لها بأنشطة متعددة ومجلس الإدارة السابق اشتراها والاَن نحن في طور نقلها إلى الخطوط الكويتية وستشكل لنا مرونة في التوسع. وأشار إلى أن خسائر الشركة في 2019 بلغت 107 ملايين دينار، ونتوقع بنهاية 2022 انخفاضها بنحو 50 % وهذه خطوة تعتبر جبارة في سنة واحدة وبعد جائحة كورونا.

وتابع الدخان: «قامت الخطوط الجوية الكويتية بتفعيل برنامج التحول الرقمي لتطوير منظومة العمل للوصول إلى أفضل مستوى خدمة العملاء، علاوة على ذلك توقيع عقداً لتوريد معدات تدريب طوارئ، وهو ما يعد نقلة نوعية للخطوط الجوية الكويتية في تحسين وتطوير منظومتها في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة وذلك بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر».

توسع كبير

ومن ناحية قال الرئيس التنفيذي في الكويتية معن رزوقي إن إجمالي ما تم استغلاله من رأس المال يبلغ 762 مليون دينار من أصل 1.2 مليار المعتمد، منها 162 مليون دينار المتفق عليها أخيراً لتغطية تكاليف شراء طائرات جديدة. وتابع أن الشركة بصدد التوسع في وجهاتها لتغطية العالم كله، منها 10 وجهات جار الترتيب لها ودخولها الخدمة. وقال رزوقي «ننظر إلى لغة الأرقام من فترة لفترة، و هدفنا الأول هو خدمة العميل، وعلى أساسها نبني خطة استراتيجية في زيادة المبيعات وتقليل المصروفات، وقد شهدنا انخفاض التكاليف في 2021 ونحن في صدد ضغطها بأكثر من 50 % في 2022 والأرقام تثبت أننا وصلنا إلى هذه الأهداف». وحول آليات قياس الكفاءة والأداء، أشار إلى وجود مؤشر للشركة متعلق بقياس الأداء والوقت ليوضح كم نسبة الطائرات التي تقلع وتهبط خلال الوقت المسموح فيه بدون أي تأخير، ففي الربع الأول كانت 91 % من طائراتنا تقلع وتهبط في وقتها المحدد، ووصلنا في الربع الثاني من 2022 إلى معدل 93.5 % ما يعني أن المعدل نصف السنوي يفوق الـ 92 % وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا ونعتبره نجاح خصوصا في ظل المعوقات الكثيرة في المطارات الخارجية.

في نفس الوقت نرى أن الانتاجية زادت في المبيعات الخطوط بما يفوق 38 % بنهاية النصف الأول من 2022 قياساً إلى معدلاتها في النصف الأول من 2019 وهو نجاح كبير مبني على خطة مبيعات وتشغيل آمنة ومجدية.

وأطلقنا 17 وجهة في الفترة الصيفية ومن بداية العام و كلها أثبتت نجاحها وهو ما يظهر في حجم المبيعات وكل الـ 17 وجهة فاقت السعة الاستيعابية التي بنينا عليها استراتيجيتنا التجارية وهو ما شجعنا في أن نخطو لزيادة هذه الوجهات ففي فترة الشتاء سنضيف 8 وجهات وهي المالديف وأبوظبي وكوالالمبور وأديس أبابا والمدينة والطائف وحيدر أباد وكتماندو بالإضافة إلى وجهتين أثبتوا نجاحهم كوجهة صيفية وتم اتخاذ القرار في استمرارية كوجهة سنوية وهي مدريد وأزمير. وأضاف رزوقي: «تماشياً مع خطتها لتوسيع شبكة خطوطها، ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق 8 وجهات جديدة للجدول الشتوي والتي تتضمن جزر المالديف، أبوظبي، كوالالمبور، أديس أبابا، المدينة المنورة، الطائف، حيدر أباد، كاتماندو، كما أن الشركة مستمرة في تشغيل وجهتي مدريد وإزمير على مدار العام، واللتان سبق إطلاقها، نظراً للطلب المتزايد على الوجهتين ولأهميتهما لدى عملائنا الكرام».

واختتم رزوقي قائلاً: «إن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على خدمة عملائها على أكمل وجه وبما يتناسب مع طموحاتهم من خلال أسطول جديد ومتنوع يمتلك أحدث التكنولوجيا والتقنيات التي تتواكب مع أفضل معايير الطيران العالمية

أسطول جديد بين الدخان أن «الكويتية» تسعى إلى أن يكون أسطولها مكوناً من 60% طائرات ذات بدن صغير، و40% عريضة البدن، والأسطول الجديد سيوفر لنا نسبة الـ 50% من الطائرات الصغيرة البدن وسنسعى قريبا لزيادتها إلى 60%. صالة لركاب النخبة لفت الدخان الى أن الخطوط الكويتية ستفتح قريباً صالة لركاب النخبة في مبنى ركاب T4، وكذلك ستكون هناك طائرات جديدة بمقاعد حديثة، كذلك سنطلق شركة طائرات شحن وسيكون عليها شعار مختلف وسنسميها «سفار» وستبدأ من نصف السنة المقبلة، وهذه الأمور كلها إذا اكتملت ستضعنا في مقدمة الشركات. 53 وجهة مباشرة أشار الرزوقي إلى أن وجهات «الكويتية» ستصبح 53 مباشرة بنظام POINT TO POINT، ومع ذلك دخلت الشركة في استراتيجيات ستعلن في القريب ستسمح للشركة بإضافة 82 وجهة جديدة إلى الشركة عبر شركاء من خلال الرمز المشترك، ما يعني أن الكويتية ستغطي العالم عبر رحلات مباشرة وعبر الرمز المشترك.