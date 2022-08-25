«بيتك» يطلق سلسلة برامج تدريبية في التقييم العقاري بمعايير مهنية

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تنظيم سلسلة برامج تدريبية متخصصة في تقييم العقار تحت عنوان «المقيم العقاري»، في مبادرة هي الاولى من نوعها لمؤسسة مالية. البرنامج سيكون مبنيا على أحدث الاساليب الفنية والمهنية في القطاع العقاري، وسيتم اعتماده كشهادة احترافية محليا ودولياً من الجهات المعنية المختصة، وذلك في خطوة ذات رؤية مستقبلية متطلعة لرفع كفاءة العاملين والمهتمين بمجال التقييم العقاري بالسوق المحلي وصقل مهاراتهم وخبراتهم وفق افضل واحدث المعايير المهنية المعتمدة. وتساهم البرامج التدريبية فى حوكمة العمل والارتقاء بالاداء وفق الاعتبارات والمعايير والاسس المتبعة في هذا المجال والمعتمدة من الجهات الرقابية والتنظيمية، كما تستهدف ضبط النشاط وتعزيز ممارسة المهنة بما يدرأ المخاطر المحتملة على الاصول العقارية وتنظيم سوق العقارات والانشطة المساندة ومن أبرزها واهمها التقييم العقاري. يأتي ذلك انطلاقا من دور «بيتك» القيادي والريادي في السوق العقارى وحرصه البالغ على الحفاظ على المقدرات العقارية وتجنب المخاطر. وضمن اطار المسؤولية المجتمعية والمؤسسية لـ«بيتك» في تطوير بيئة العمل عبر تلبية الاحتياجات المعرفية والمهنية من خلال تنفيذ مثل هذا النوع من البرامج التخصصية للعاملين والمهتمين في القطاع العقاري.

وقال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيتك» أحمد الفرحان، ان البرامج التدريبية تتناول 6 محاور شاملة متطلبات التقييم العقاري وتعزيز مهارات المتدربين وتطورات سوق العقار والانشطة المرتبطة به، بالاضافة الى العوامل الاخرى والمستجدات التي طرأت مثل تعدد انواع العقارات واختصاصات الجهات المسؤولة والمتابعة للتعاملات العقارية وتنوع التشريعات والقرارات بشأنها.

