«المتحد».. جائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت للعام 2022 على مستوى دولة الكويت ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات للعام الخامس، وذلك من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية المرموقة والتي تمنح هذه الجوائز للبنوك التي تقدم حلولاً مصرفية محلية وإقليمية وعالمية متطورة تقترن بأحدث الأساليب التكنولوجية المبتكرة بهدف توفير خدمات ومنتجات عصرية تواكب احتياجات وتطلعات العملاء.

وقد جاء فوز البنك الأهلي المتحد بهذه الجائزة بناء على مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تشمل وضع البنك لاستراتيجيات فعالة لتشجيع عملاء الخدمات المصرفية من الشركات على استخدام خدمات إدارة النقد عبر الإنترنت، ونجاحه في تشجيع العملاء على إستخدام القنوات الرقمية ما انعكس على نمو قاعدة العملاء الذين يعتمدون على القنوات الرقمية. كذلك استطاع البنك توسيع نطاق ما يقدمه من المنتجات، والاستفادة من المبادرات الرقمية الجديدة فضلاً عن التحقق من وجود منافع ملموسة للمبادرات الرقمية التي يقدمها البنك.

وفي تعليقه على هذه الجائزة، أفاد نائب أول الرئيس التنفيذى لمجموعة المعاملات المصرفية في البنك الأهلي المتحد هشام زغلول: «نحن سعداء لاستمرار حصدنا لهذه الجائزة المرموقة من قبل مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية المتخصصة. ويعكس حصولنا على هذه الجائزة مكانة البنك الرائدة في مجال الحلول المصرفية للشركات وحرصه المستمر على تطوير وتقديم منتجات بنكية مبتكرة لإدارة النقد بما يعمل على تمكين عملائنا من الشركات من إدارة تدفقاتهم النقدية بفعالية ومرونة لا تضاهى من خلال منصة رائدة لإدارة النقد، وهو ما يعمل على توفير وقت وجهد عملائنا من الشركات ليتمكنوا من إدارة أعمالهم.

من جانبه أفاد مساعد مدير عام إدارة المعاملات المصرفية في البنك الأهلي المتحد علي النقي: «تأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود البنك المتواصلة وسعينا لتزويد عملائنا بالخدمات المصرفية المتطورة.

