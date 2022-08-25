الصقر: القضية الفلسطينية للكويت.. عقيدة وانتماء

مال وأعمال

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، على أن القضية الفلسطينية وقضية القدس هي قضية عقيدة وانتماء بالنسبة للكويت شعباً وحكماً وحكومة، وأنها قضية إنسانية وأخلاقية، بل وقضية وطنية بقدر ما هي قضية فلسطينية وعربية.

وقال الصقر خلال استقبال غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح أمس، وفد صندوق وقفية القدس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الصندوق، ومنيب المصري رئيس مجلس إدارة الصندوق، انه ورغم النكبات العديدة والشديدة التي تتابعت على العالم العربي في العقدين الأخيرين، فإن قضية فلسطين ستبقى هي القضية العربية الأم، لأنها القضية التي لا تزال المحرك الأساس وراء معظم أحداث المنطقة، ولأنها ما زالت، وبشكل أو بآخر، مؤثرة بكل الدول العربية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأضاف: «كرئـيـــــــــس لغرفة تجارة وصناعة الكويت أشعر باعتزاز كبير بأن هذه الغرفــــــــة - بكل ما تمثله ومن تمثله - كانت دائماً في طليعة الجهات الداعمة للقدس وأهلها، وفلسطين وشعبها، مالياً وبحثياً وإعلامياً، ولعلها الغرفة الوحيدة التي أصدرت طابعاً مالياً على معاملاتها خُصص ريعه لفلسطين، كما تعاونت مراراً مع الهلال الأحمر الكويتي لتقديم المساعدات الانسانية والتعليمية، وكان آخر نماذج هذا التعاون المساهمة في إعادة إعمار حي الشيخ جراح بعد ما تعرّض له السنة الماضية من عدوان.

وقال الصقر: من جانبه أعرب سمو الأمير تركي الفيصل عن امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة وموضحاً أنها تأتي عقب الانتهاء من تأسيس صندوق تمكين القدس لدى البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة دولية مالية تضمن أعلى معايير الشفافية والحاكمية، وأن الهدف منها عرض تفاصيل الصندوق وبحث سبل تشجيع ودعم الاستثمار الوقفي بمدينة القدس، كما أكد على اهتمامه باستقطاب المستثمرين وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية لتحقيق ما تحتاجه مدينة القدس من مشروعات وخدمات.

بدوره عبّر رئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس منيب المصري عن جزيل شكره على تنظيم اللقاء الذي سيسهم في دعم أهداف صندوق وقفية القدس والنهوض بمدينة القدس وتعزيز صمودها أمام ما تواجهه من محاولات تدمير واقتلاع وتهجير لسكانها ومصادرة أراضيها، مبيناً أهمية العمل المشترك لتنفيذ الخطط والبرامج المطلوبة لإنقاذها. وقال في افتتاحية كلمته أمام مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت: «السلام عليكم الكويت اميرا وحكومة وشعبا، السلام على مواقف الكويت الوطنية العروبية الاصيلة المشرفة، السلام على عطاء الكويت الذي لا ينضب والسلام على روح امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي كان داعما لصندوق ووقفية القدس وشرفنا برعايته لاجتماعات مجلس الامناء عام 2018، والسلام للكويت من فلسطين العروبة السلام للكويت من القدس بمسجدها الاقصى المبارك السلام للكويت ممزوجا بكل معاني الحب والتقدير والشكر من كل فلسطيني ولكل ابناء الشعب الكويتي الذين اثبتوا بانهم خير داعمين ومساندين للقدس واهلها». وأضاف: جئنا بمعية صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل حفظه الله وبرفقة د. هبة الاحمد المدير العام لصندوق التضامن الاسلامي للتنمية و الاستاذ الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس وأمين سر صندوق ووقفية القدس، وولدي عمر الذي احمله امانة القدس من بعدي، لنقول لكم واقدساه، لنقول لأبناء الكويت واقدساه، وكلنا ثقة بان اهل الكويت خير من لبى النداء.

واكد المصري أن صندوق وقفية القدس نجح عبر سبع سنوات من العمل في كفالة تعليم مئات الطلبة وترميم مئات المنازل، ودعم عشرات المؤسسات الصحية، والثقافية، والتعليمية، وشراء ووقف العديد من العقارات، واليوم قررنا توحيد الجهود وتعزيزها من خلال البنك الاسلامي للتنمية الذي أكسب مشروعنا مصداقية اكبر وحماية اكبر باعتباره منظمة مالية دولية، وليكون كل مسلم قادر ان يسهم من خلال صندوق تمكين القدس من خلال التبرع الوقفي المسترد بعد عشر سنوات او من خلال المنح او من خلال الاستثمار، والاستثمار في القدس استثمار مبارك في الدنيا والاخرة. ولفت المصري إلى أن القدس تعاني كل يوم والاحتلال يستهدف الحجر والشجر والبشر، ويسعى لتهجير الشعب الفلسطيني، لذا فإنه من الواجب المساهمة في تعزيز صمود المقدسيين على ارضهم، مقترحاً ان تتبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت حشد 10 ملايين دينار لدعم مشاريع خيرية وتنموية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة للاستثمار في بناء 1000 وحدة سكنية في مدينة القدس، بين رجال الاعمال الفلسطينيون والكويتيون والسعوديون والاردنيون بشكل اولي على ان يكون استثماراً وطنياً يهدف لتعزيز صمود المقدسيين وثباتهم، معرباً عن أمله في ان يتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا البرنامج.

