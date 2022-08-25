أمير الإنسانية

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استعرض عضو وفد وقفية الاقصى طاهر الديسي وثيقة تأسيس وقف الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التعليمي في القدس الشريف والتي جاء فيها: الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وسلاما طيبا على امير الانسانية، امير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الذي نهج منهج رسول العالمين، فكان مدرسة في العطاء والبذل وسطر صفحات ناصعة من الدعم المتواصل لمشاريع انسانية في كثير من البلدان، فسمي قائدا للعمل الانساني تقديرا من قبل الامم المتحدة لدوره في الوقوف الى جانب شعوب العالم ومحاولة لتخفيف من معاناتهم من خلال مبادراته الانسانية. كما كان دور الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ثابتا في دعم فلسطين وشعبها، اذ لم يدخر جهدا في يوم من الايام الا وقد رفع صوته عاليا من اجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ونصر قضيته العادلة وسار على نهجه الكويتيون قادة وشعبا من بعده على ذات الدرب والمسيرة. أول متبرع قال الامير تركي الفيصل «نتشرف بحضورنا لتقديم وثيقة ملكية مبرة الشيخ صباح الاحمد الصباح في مدينة القدس، والتي قام بها أبناء القدس، عرفاناً لجميل الشيخ صباح الاحمد ولدولة الكويت لدعم الشعب الفلسطيني، كما يسعدني وجود حفيد الشيخة سعاد الصباح والتي كانت أول متبرع لوقفية القدس عندما اجتمعنا في الكويت منذ عدة سنوات». دعم الصندوق أكد الصقر على ان غرفة تجارة وصناعة الكويت ستستضيف في نوفمبر المقبل اجتماعين لكل من مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، واتحاد الغرف العربية، حيث سيتم عرض موضوع دعم صندوق وقفية القدس في هذين الاجتماعين.