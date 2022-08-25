الشباب الكويتي في حاجة ماسة لإصلاح التعليم

الخميس Al wanees

الاهتمام بالصحة والتعليم وتوفير الوظائف والإسكان ، من أهم مطالب الشباب من الحكومة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتقرير اقتصادي رسمي فإن التوجهات المقبلة يجب أن تركز على أهمية تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم حلول واقعية وعملية للتحديات التي تواجه تلك المشروعات على المدى البعيد.

وقال التقرير وفق مصادر إن الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل من بين الأمور التي يحتاج إليها الشباب في المرحلة المقبلة مع ارتفاع عدد خريجي الجامعات والمعاهد في المرحلة المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية يمثل قفزة كبيرة في حياة الأفراد وغير كثيراً من سلوكيات الكثيرين في المجتمع، مستدركين أن هناك أهمية متزايدة لاستخدام التطبيقات الالكترونية في كل القطاعات التي يضمها الاقتصاد.

وأضاف التقرير أن كل المواطنين بحاجة للعمل على الاهتمام بالتعليم والصحة والإسكان باعتبارهم الأولى بالرعاية في أي مجتمع ، مبينين أنه لا يعقل أن يقدم طلب إسكاني في 2004 ويتم الحصول على السكن في 2030.

وتابع: إصلاح التعليم ركيزة رئيسية في النهوض بأية أمة وهو ضرورة ملحة لتوفير الوظائف وتوطين التكنولوجيا والعمل على بناء جيل قادر على الاختراع والابتكار.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الكثير من اقتصاديات العالم ، وهي الملاذ الآمن للحكومات لتوفير الوظائف للخريجين في الوقت الذي تشبعت فيه الجهات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى بتوظيف المواطنين ، موضحين أن التنسيق بين الجهات الداعمة لتلك المشروعات أمر على جانب كبير من الأهمية لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك المشروعات.

وبين أن تلك المشروعات توفر الملايين على ميزانية الدولة، مبينياً أن هناك ما يقارب من 30 ألف مبادر يستحقون الدعم والتمكين.

وذكر أهمية محاربة الواسطة والمحسوبية المنتشرة في العديد من الجهات وكذلك السعي لرقمنة الخدمات لانجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة ودون مماطلة.

ولفت إلى أنه ليس من المعقول أن يقضي المستثمر أو المبادر صاحب المشروع الصغير أو المتوسط يومه في إنجاز المعاملات بين الدوائر والوزارات الحكومية ، في وقت يتحدث الكثيرون عن الإنجازات في هذا المجال والتي لا نراها على أرض الواقع.

ومن بين الأمور التي طالب الشباب بتطبيقها العمل على إزالة الفوارق بين العمل الخاص والحكومي لتشجيع الشباب نحو العمل الحر والسعي لتأسيس مشروعاتهم وإزالة أي عقبات في إنجاز التراخيص الخاصة بالمشروعات، لافتاً إلى أن الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروعات لا تستغرق سوى أيام معدودة ، في حين أنها تستمر شهوراً في الكويت.

تعزيز التنافسية وتحقيق الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية من بين الأمور التي تعزز مسيرة العمل التنموي الذي تستهدفه الكويت في خططها التنموية وفقا لرؤية كويت جديدة 2035.

وتطرق التقرير إلى تحديات بيئة الأعمال وخاصة صغار المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من أهمها غياب الوعي بأهمية تعلم كيفية إعداد دراسات الجدوى وكذلك دعم تلك المشروعات بشكل حقيقي وبحلول واقعية وعلاج المشكلات التي واجهت تلك المشروعات خلال وبعد جائحة كورونا، والتي أدت إلى إفلاس كثير من تلك المشروعات والتفكير الجدي من قبل آخرين للبحث عن أسواق أخرى أكثر ديمومة واستقرارا. ولفتوا إلى أن التشريعات والقوانين يجب أن تكون واقعية ومرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات التي قد تحدث فجأة ودون سابق إنذار. واستدركوا بالقول : هناك قوانين بحاجة لإعادة نظر ومنها قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

وبين ان بداية نجاح اي قانون أو تشريع يكمن في مدى واقعيته وقدرته على قراءة الواقع الحالي وتحديات المستقبل.

وعن تأثير بيئة الأعمال بالتغيرات الكبيرة التي تحدث عالميا واقليميا، أشار التقرير بالقول إلى أن هناك تطلعات من الشباب الكويتي باحداث نقلة نوعية في العمل الاقتصادي على المستويين المحلي والاقليمي والعالمي.

وفيما يتعلق بالآلية المطلوب تحقيقها للاسراع بوتيرة المشاريع التنموية في خطط الحكومة ، بين التقرير أن تسريع وتيرة المشروعات يتطلب التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لحل المشكلات الإدارية التي تعرقل تنفيذ المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة والعمل على تقليص الأوامر التغييرية وربط التنفيذ بجداول زمنية محددة ومحاسبة المقصرين من القيادات الوسطى والعليا عن اي تقصير.

وقال إن إعادة النظر في بعض المشروعات التنموية سيكون له بالغ الأهمية، حيث إن هناك بعض المشروعات لا تشهد أي تطور يذكر في درجة الانجاز على كل المستويات، وبالتالي فهي لا تحقق قيمة مضافة في العمل الاقتصادي.

وأضاف: يجب التركيز على تنفيذ تلك المشروعات كونها اساس استيعاب العمالة الوطنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتطرقوا لأهمية العمل على إصلاح التعليم والرعاية السكنية والرعاية الصحية باعتبارها ثلاثية تنموية مطلوبة للنهوض بأي مجتمع في مختلف القطاعات.

