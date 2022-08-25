فيريرا.. صانع المعجزة الزملكاوية

الخميس Al wanees

في مطلع مارس الماضي فاجأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الجميع بالإعلان عن التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، البالغ من العمر 76 عاما، ليكون المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن ذات المنصب قبل عدة أيام.

وكان فيريرا مدربا للزمالك من قبل ورحل عنه في 2015 بعد خلافات مع الإدارة وقتها، خصوصاً رئيس النادي مرتضى منصور، رغم فوزه بالثنائية المحلية الدوري والكأس.

ومع إعادة فيريرا مرة أخرى للزمالك خرجت الاشاعات والانتقادات للإدارة البيضاء مع تقدم البرتغالي في السن، وكذلك النقص الواضح في قائمة الفريق مقارنة بحقبة المدرب السابقة.

وتسلم فيريرا الزمالك وهو على أعتاب الخروج من دوري أبطال أفريقيا ولم تكن هناك فرصة لإصلاح الوضع، كما أن نتائج الزمالك وقتها كانت متراجعة، حتى أن الأبيض كان يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز رغم أنه لعب مباراتين أكثر من الأهلي المتصدر وقتها.

أزمات ضخمة

ومع معاناة الزمالك من إيقاف القيد وعدم إبرام أي صفقات جديدة ورحيل بعض نجومه كمصطفى محمد ومصطفى فتحي وقبلهما التونسي فرجاني ساسي دون تعويض أي منهم، كانت كل المؤشرات تنذر بموسم كارثي للزمالك، خصوصاً مع الأزمة المالية الطاحنة التي كانت تضرب النادي. مر الزمالك في الموسمين الماضيين بظروف صعبة للغاية مع إيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين عدة لجان مؤقتة والحجز على أرصدته في البنوك، وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية.

كما فوجئ الجميع بأزمة تخص عددا من اللاعبين الأساسيين وتحديدا انتهاء عقودهم عقب ذلك الموسم، ورفضهم التجديد، وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي والحارس محمد أبو جبل، وطارق حامد ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه.

ودخل هؤلاء جميعا في أزمات مع الإدارة باستثناء الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وأوناجم، بعدما قرر اللاعبان الاستمرار مع الفريق حتى نهاية العقد في يونيو الماضي وقبل نهاية الموسم بشهرين كاملين. لكن أبو جبل وطارق حامد وسيسيه انقطعوا عن التدريبات ولم يشاركوا مع الفريق مرة أخرى.

حلول غير تقليدية

ورغم تلك الظروف الصعبة قبل فيريرا بالتحدي وعمل سريعا على توفير البدائل للمراكز التي تعاني من نقص واضح سواء بالاستعانة بلاعبي فريق الشباب أو تعديل بعض مراكز عدد من المتواجدين بالقائمة.

فلجأ فيريرا لتصعيد سيد نيمار ويوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد والحارس محمد نديم وغيرهم، فيما غير مراكز بعض اللاعبين كقلب الدفاع محمد عبد الغني الذي اعتمد عليه في مركز الوسط المدافع.

كما استعان بالتونسي حمزة المثلوثي في قلب الدفاع رغم أنه ظهير أيمن، وبعد رحيل أشرف بن شرقي تحول أحمد سيد زيزو من الجناح الأيمن إلى الجناح الأيسر.

وتذبذبت نتائج الزمالك في الدوري حتى أنه خسر مرتين متتاليتين أمام انبي وطلائع الجيش في الجولتين 18 و19 ووقتها باتت المنافسة على لقب الدوري حلما يبدو صعب المنال لدى جماهير الزمالك.

وبعد الهزيمتين كان على الزمالك مواجهة الأهلي في الجولة 20 من الدوري، ورغم الغيابات العديدة في صفوف الزمالك فإنه نجح في الخروج متعادلا 2-2، بل وكان قريبا من الفوز بعدما تقدم بهدفين لهدف.

لكن تلك المباراة شهدت نقطة التحول الرئيسية للزمالك في هذا الموسم بشهادة الكثير من الخبراء، فقد انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف محمد شريف، وسط أداء ضعيف للزمالك. ومع بداية الشوط الثاني دفع فيريرا بشيكابالا بدلا من عمر السعيد، لتنقلب المباراة تماما وتصبح في اتجاه واحد مع تألق غير عادي لشيكابالا الذي قاد فريقه ببراعة نحو الضغط على الأهلي وتشكيل خطورة بالغة على مرماه. وصنع شيكابالا هدف التعادل للمغربي بن شرقي ثم تكفل بنفسه بتسجيل هدف التقدم لتصبح النتيجة 2-1، وحتى بعد تعادل الأهلي عبر صلاح محسن في الدقيقة 80 إلا أن الزمالك أهدر فرصة الفوز في الدقيقة الأخيرة بعدما تصدت العارضة لتسديدة إمام عاشور. ومنح هذا الأداء الثقة للاعبي الزمالك خاصة الشباب الذين شاركوا أمام الأهلي، وتألقوا بشدة بعد ذلك، ليظهر الزمالك بثوب جديد عقب القمة ويصبح منافسا قويا على اللقب. ووقتها أطلق فيريرا تصريحا شهيرا قال فيه: «سنرى في نهاية الموسم من سيكون في المقدمة».

الألقاب

بعد تلك الدفعة المعنوية العالية نجح الزمالك في تحقيق 10 انتصارات متتالية ليتصدر ترتيب الدوري ببراعة، خاصة بعدما هزم منافسه المباشر بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وخلال تلك الفترة واصل الزمالك مسيرته في نسخة الموسم الماضي من كأس مصر والتي استكملت هذا الموسم، ووصل للمباراة النهائية حيث واجه الأهلي الغريم التقليدي.

وقاد فيريرا ببراعة فريق الزمالك للفوز بلقب كأس مصر بعد الانتصار على الأهلي بنتيجة 2-1 ليحصد المدرب البرتغالي لقبا جديدا مع الزمالك. ومع تلقي دفعة معنوية جديدة واصل الزمالك تمسكه بالصدارة ليحسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية، لينجح الفريق الأبيض في حصد اللقب الرابع عشر في تاريخه والثاني على التوالي.

البروفيسور

خلال تواجده مع الزمالك أطلقت الجماهير على فيريرا الكثير من الألقاب، لكن يبقى أشهرها البروفيسور، وكانت ترفع لوحات في المدرجات بهذا اللقب تكريما للمدرب الكبير. كما اشتهر فيريرا بين جماهير الزمالك بلقب «جدو فيريرا» احتراما لعمره الكبير، بل وكانت الجماهير تغني له أكثر من أغنية بها كلمة جدو احتفاء به.

خلاف المنطق

ومازاد من قيمة هذا التتويج أنه جاء في ظروف صعبة للغاية من أزمات مالية، وإيقاف للقيد ورحيل لاعبين كبار، وتراجع نتائج في بداية الموسم، واستكمال الموسم بتشكيلة تضم بعض لاعبي فريق الشباب وبحارس مرمى وحيد هو محمد عواد، بجانب منافسة فريقين لديهما كل شيء وهما الأهلي وبيراميدز.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ما حدث مع الفريق تحت قيادة فيريرا يعد «معجزة ربانية»

في ظل الظروف التي لا يتحملها أي فريق في العالم. واتفق المحللون على أن ما حدث يتعارض مع المنطق، الذي كان يحتم ضرورة ابتعاد الزمالك عن المنافسة على الألقاب في ظل الظروف الصعبة التي مر بها.

وليس أدل على قيمة التتويج بالدوري هذا الموسم، أكثر من فرحة الجماهير التي احتفلت في ليلتين متتاليتين باللقب، خاصة عقب مباراة الاتحاد، حيث تحولت شوارع العاصمة والمنطقة المحيطة بالزمالك وحتى مقر النادي إلى ساحات احتفال يردد فيها الأنصار الأغاني ويهتفون باسم اللاعبين لكن يبقى الشعار الأبرز هو «الدوري في 100 عقبة».

الدوري في «ميت عقبة»

تسلم الزمالك درع الدوري المصري بشكل رسمي بعد لقاء الاتحاد السكندري، والذي انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 32 للمسابقة. وأقامت رابطة الأندية المصرية بالاتفاق مع الاتحاد المصري احتفالية لتسليم الدرع عقب اللقاء بحضور جمال علام رئيس الاتحاد والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأحمد دياب رئيس الرابطة. وحصل محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الزمالك على درع الدوري واحتفل برقصته الشهيرة مع لاعبي الزمالك. وفرض التعادل الإيجابي كلمته على المواجهة التي جمعت بين الزمالك وضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1. تقدم إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري بهدف رائع في الدقيقة 44 بعدما استغل تقدم الحارس محمد عواد وأرسل كرة من قبل خط منتصف الملعب لتمر من فوق الحارس وتدخل الشباك. وتعادل محمود حمدي الونش في الدقيقة 75 من ضربة رأس مميزة مستغلا عرضية رائعة من زيزو. ولعب الزمالك منقوصا منذ الدقيقة 18 من عمر اللقاء بعد طرد حسام عبد المجيد مدافع الفريق لمنعه انفرادا تاما. ورفع الزمالك رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 37 نقطة في المركز العاشر.