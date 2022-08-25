نبأ حسن: حلمي أن أصبح أيقونة في الوسط الفني

الخميس Al wanees

أعلنت الفنانة نبأ حسن عن جديدها لـ«النهار»، حيث انها تقرأ عملين الاول مسلسل مصري للعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل، والاخر مسلسل عراقي لشهر رمضان المقبل، وستعلن عنهما بمجرد التوقيع وبدء التصوير، كما تعيش نبأ حسن حالة من النشاط الفني بعد نجاح اعمالها التلفزيونية أخيراً في موسم رمضان بثلاثة مسلسلات عراقية ضخمة.

وصرحت نبأ انها قدمت اكثر من شخصية خلال الفترة الماضية ففي مسلسل «الكادود» جسدت به دور «شيماء» وهي حبيبة «حامد» الذي يجسد شخصيته المطرب غيث صباح، وهما يمثلان الخط الرومانسي بالعمل، وحامد يعمل صياد سمك، ولكنه يفاجأ ذات يوم بسفر شيماء للبحرين للزواج مقابل المال من شخص اخر ويبعث لها برسائل من خلال مجموعة من الاغاني داخل احداث المسلسل الذي يقوم ببطولته: ذو الفقار خضر وسولاف جليل، ومن اخراج السوري غسان عبد الله.

اما في مسلسل «بنات صالح» فجسدت نبأ شخصية «هند» وهي فتاة شريرة تبث الطاقة السلبية الى كل المحيطين بها بمعنى انها خرابة بيوت، تخون جارتها سارة «شروق الحسن» احدى بنات صالح الذي يجسد دوره «محمد هاشم»، تحاول اصطياد زوجها «حسين عجاج»، وكانت على وشك الحصول عليه نتيجة ترك زوجته المنزل، ولكن بعودة الزوجة بعد الصلح تضيع الفرصة عليها، والمسلسل من اخراج اياد نحاس.

ووجهت نبأ الشكر للمخرج سامر حكمت، لثقته بموهبتها واستمرار التعاون معها، حيث اشتركت معه في الجزء الثاني من مسلسل «كمامات وطن» وعادت التجربة في الجزء الثالث والذي عدل اسمه هذا الموسم ليكون «ما مات وطن»، في حلقة «يا ويل قلبي» مع الفنانة سولاف جليل.

كما اعربت عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم «كلاب المدينة»، حيث قالت: هو اول بطولة نسائية لي في السينما، حيث جسدت به شخصية بنت اثناء الحرب مع داعش، تحب شخصا - والذي جسد دوره الفنان ذو الفقار خضر- وهو ذاهب للحرب لمدة طويلة وحين رجع كان مصابا، سهرت بجواره لفترات طويلة، لكن العلاقة بينهما تأثرت ورغم كل ذلك استمرت معه.

واضافت نبأ قائلة: تم عرض الفيلم خلال عيد السينما العراقية السابع والستين في يونيو الماضي احتفالا بذكرى تأسيسها، ولم يعرض حتى الان تجاريا في دور العرض، ومن المفترض ان يشارك الفيلم في مهرجانات سينمائية وتتمنى ان يحصد جوائز منها. واشارت نبأ الى ان من حببها في التمثيل وشجعها على دخول الوسط الفني هي الفنانة القديرة عبلة كامل خاصة بعد مشاهدة فيلمها «عودة الندلة»، وهي مثلها الاعلى في مصر، اما في العراق فهي تحترم تمثيل الفنانة هند كامل، ومن الغرب ماري ستريب، وتحلم ان تنجح وتصبح ايقونة في الوسط الفني مثل هؤلاء على مدار السنين.

