فيلم «Nope» على موعد مع عُشاق السينما في الكويت

الخميس Al wanees

بحضور العديد من المهتمين في الشأن السينمائي قامت شركة سبارك بالافتتاح الرسمي لفيلم Nope والعرض الاول الخاص قبل نزوله بالوطن العربي، حيث تميز الريد كاربت بحضور عدد من الفنانين والاعلاميين والنقاد السينمائيين واصحاب المحتوى من المشاهير وكل المتذوقين بالفن في فوكس سينما الافنيوز

وقد صرح المدير التنفيذي بدر زيد قائلا: كنا على موعد مع عشاق السينما الذين تشرفنا بحضورهم، واتمنى من خلال هذا الافتتاح ان نرسم البسمة دائماً على وجوه الجميع من خلال عرض افلام مميزة، وايضاً في اطار اهتمام الجهة المنظمة بخلق نوع من اجواء الفيلم على الحضور كان متوافر جهاز التصوير التذكاري للجمهور وبخلفية بوستر الفيلم، وجميع الحاضرين قاموا بالتصوير حيث نالت الصور اعجابهم والتي سوف تصبح ذكرى جميلة لهم وتوثق حضورهم الى العرض الحصري خاصة من خلال تقنية الديكورات والاكسسوارات التي تتعلق بالفيلم وتظهر بالمشاهد مثل الطبق الطائر والغيوم المضيئة والبالونات الكبيرة ومجسمات كائنات فضائية وازياء الخيل وغيرها من الامور، كما كانت هناك مساهمات من عدة شركات اخرى للجمهور الذي حضر الافتتاح.

وفي اطار الاستعداد الرسمي لعرضها الى الجمهور قال: هناك شاشات كبيرة خارج السينما وداخلها تظهر اعلان الفيلم الذي سيتم اصداره في صالات السينما 25 / 8 والتي تعلن من خلال «تريلر» الفيلم والتي تعتبر مشوقة لحضور الجمهور متابعة العمل.

و اضاف ايضا: الجمهور يختلف عن كل افتتاح فيلم، وهذا بطبيعة الامر واقع موجود وتفرضه الظروف، لذلك هناك بعض الافتتاحات الرسمية ايضاً تختلف احداثها منها الفعاليات التي تحدث قبل العرض الخاص تكون حسب كل فيلم ونؤكد من خلال «النهار» ان جميع الافتتاحات كانت رائعة والكويت كانت تتميز بالافتتاح الرسمي للأفلام وكانت مميزة حتى ان دولاً أجنبية تلتفت بما يحدث من ابداع في البريمير وهناك افتتاحات رسمية مميزة حدثت بالكويت منذ سنوات ومازالت الى الان راسخة في ذاكرة الجميع.

وقال ايضا: فيلم nope من انتاج universal وmonkey paw ومن تأليف واخراج المبدع الحاصل على الاوسكار جوردان بيل وبطولة النجم الحاصل على الاوسكار دانيال كالويا وكيكي بالمر، ستيفن يون، باربي فيريرا، ومدة الفيلم ساعتان و8 دقائق، ومدة حذف اللقطات من مشاهد الفيلم هي اقل من دقيقتين، وذلك من قبل رقابة وزارة الاعلام كما ان الفيلم ايضاً يحتوي على رمزيات كعادة الكاتب والمخرج يتميز في هذا المنهج من انواع الفن مثل اعماله السابقة المميزة US وGet Out وافكاره غير مستهلكة تماماً.

