«ميني دراما».. مشروع فني جديد للمنتج محروس المصري

الخميس Al wanees

تزامنًا مع حالة الرواج التي تشهدها الأعمال الدرامية القصيرة، وتزايد معدلات إقبال الجمهور على متابعتها عبر المنصات الرقمية، أعلن المنتج محروس المصري، عن تحضيره مشروعا لإنتاج مسلسلات قصيرة (10 حلقات) للعرض المباشر على المنصات والقنوات المختلفة خارج الموسم الرمضاني.

المصري كشف أنه من المقرر البدء في تنفيذ المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستكون البداية مع الفنانة سمية الخشاب، التي تستعد لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم «أرواح خفية» من إخراج إبرام نشأت، ومسلسل بطولة الفنانة حورية فرغلي بعنوان «المدينة الجامعية» من إخراج حسن السيد.

وأضاف المصري، من المقرر أيضا إنتاج مسلسل من بطولة الفنانة ليلى علوي بعنوان «الحد الفاصل» من إخراج عبد العزيز حشاد في ثاني تعاون له مع شركة الهرم بعد مسلسل «عالم تاني» والذي دخل مرحلة المونتاج استعدادا لعرضه قريبا.

ولفت محروس إلى أن مسلسله «شارع 9» الذي عرض بداية العام الجاري بشكل مشفر على شبكة قنوات خليجية سيتم عرضه بشكل مفتوح اعتبارا من أول أغسطس على: تلفزيون فلسطين، وقناة المحور الفضائية، وذلك بعد توقيعه مع الدكتور أكرم منصور المسؤول عن توزيع المسلسل داخل مصر عقد إذاعته مع طارق فوزي عضو مجلس إدارة قناة المحور.

