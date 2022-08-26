loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

برئاسته وعضوية 3 ممثلين من «الجمعيات الخيرية» وممثلين من «الشؤون»

الشريعان: لجنة لدراسة توطين العمل الخيري


فيما بحث وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، ملف العمل الخيري ووضع الآليات لضمان توجيهه داخل الكويت، اعتمد تشكيل لجنة لدراسة سبل توطين العمل الخيري وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه بما يعود بالنفع على جميع الفئات المستحقة داخل البلاد. واتفق الوزير الشريعان، مع أعضاء اللجنة المشتركة لتنظيم وتطوير العمل الخيري، على ميكنة العمل الخيري والافصاح عن البيانات المالية وذلك تماشيا مع سياسة الدولة بالشفافية، إلى جانب اللجنة التي ستعقد شهريا برئاسة الوزير وعضوية ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الخيرية وممثلين عن وزارة الشؤون.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة