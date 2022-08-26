الشريعان: لجنة لدراسة توطين العمل الخيري

أول النهار

فيما بحث وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، ملف العمل الخيري ووضع الآليات لضمان توجيهه داخل الكويت، اعتمد تشكيل لجنة لدراسة سبل توطين العمل الخيري وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه بما يعود بالنفع على جميع الفئات المستحقة داخل البلاد. واتفق الوزير الشريعان، مع أعضاء اللجنة المشتركة لتنظيم وتطوير العمل الخيري، على ميكنة العمل الخيري والافصاح عن البيانات المالية وذلك تماشيا مع سياسة الدولة بالشفافية، إلى جانب اللجنة التي ستعقد شهريا برئاسة الوزير وعضوية ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الخيرية وممثلين عن وزارة الشؤون.

