مساواة بدلات موظفي «التجارة» ببقية جهات الدولة

أول النهار

طلب وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان من رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية في كتاب رسمي مساواة بدلات موظفي «التجارة بباقي الهيئات والوزارات، حيث يبلغ عدد الموظفين 5000 موظف إلى الحدود التي تؤدي إلى مساواتها مع بدلات جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك ضمن جهود الوزير لتحقيق العدالة والمساواة المالية». وأكد الوزير الشريعان في كتابه بهذا الخصوص على الدور الكبير والواسع الذي يقوم به موظفو التجارة والذي يستحق توحيد بدلاتهم المالية بنفس مسطرة جميع الوزارات، داعيا إلى سرعة زيادة بدلات موظفي التجارة تحقيقا للعدالة الوظيفية مع نظرائهم في الوزارات. وبين الشريعان في الكتاب الذي حصلت «النهار» على نسخة منه أن العاملين في وزارة التجارة والصناعة يقومون بدور كبير ومحوري في حماية المستهلك وحماية سمعة دولة الكويت لما لذلك من آثار إيجابية أسهمت في زيادة معدل الثقة بالاقتصاد الوطني. وبين الشريعان أن ذلك انعكس على مؤشرات الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال وصورة الكويت أمام الشركات الأجنبية والتي كان آخرها رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بتقرير رقم 301 في الولايات المتحدة الأميركية. وكذلك تعزيز التجارة البينية مع الدول بما يضمن حقوق الملكية الفكرية وبالتالي جذب الاستثمارات، مشيراً أن هناك دوراً لا يمكن نسيانه متمثلاً في قيام مفتشو وزارة التجارة والصناعة إبان مواجهة فيروس كورونا والتميز الذي بذل في خدمة الكويت، بالإضافة إلى دور الرقابية على المعادن الثمينة والمجوهرات. واختتم الوزير كتابه بالقول، أنه لغياب معايير واضحة لإقرار مثل هذه البدلات، الأمر الذي يستوجب مراجعتها وتوحيد مثل هذه البدلات بين الجهات المتشابهة لتكون قاعدة واحدة ومسطرة تسري على الجميع دون استثناء.

