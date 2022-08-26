الحمود: دور الإعلام فعّال في توحيد الصف والتكاتف المجتمعي

أول النهار

استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، في مكتبه أمس الإعلامي ماضي الخميس، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث المتعلقة بمجال الإعلام وقام بإهداء آخر إصداراته، كتاب «القواعد الذهبية للإعلام» كما أطلعه على تفاصيل عقد ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية في دورته السابعة، الذي تستضيفه الكويت خلال شهر نوفمبر، ويقام برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع العديد من الهيئات والمنظمات العربية والدولية.

وأشاد الشيخ فيصل الحمود بدور الشباب البارز في إيصال وإبراز الوجه المشرق للشباب الكويتي من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مثمناً الجهد والعطاء الكبيرين لدور الإعلام الفعال في وحدة الصف والتكاتف المجتمعي. وفي ختام اللقاء، تقدم الإعلامي ماضي الخميس بالشكر والتقدير للشيخ فيصل الحمود على حسن الاستقبال وسعة الصدر ودوره البارز في الاهتمام بمجال الشباب وفتح الأبواب أمام الجميع، مثمناً حرصه الدائم على دعم الإعلام والإعلاميين لتحقيق المزيد من الإبداعات والإنجازات في المستويات كافة.

