رئيس الوزراء.. الشعبي

الأولى

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أهمية الاعتماد في المرحلة المقبلة على الكفاءات من الشباب الكويتي إضافة الى العنصر النسائي وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة في دفع عجلة التنمية تجسيدا لرؤية البلاد التنموية واستثمار طاقاتهم لصنع مستقبل أفضل. جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس كلا من: وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عماد النقيب، حيث جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الاقتصادية التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للدولة ورؤيتها الطموحة.

من جهة اخرى، كان مراجعو مجمع الوزارات أمس على موعد مع زيارة مفاجئة قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بعيدا عن بروتوكولات الجولات ودون ابلاغ المسؤولين الموجودين بالمجمع بها حيث حرص سموه على الالتقاء بالمراجعين والاستماع الى شكاواهم واقتراحاتهم وتذليل الصعاب التي تواجه انجاز معاملاتهم.

وحثّ سموه مسؤولي الجهات الحكومية الذين التقاهم في ممرات المجمع على تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز معاملات المواطنين وفق القانون، مؤكدا ضرورة قيامهم والموظفين باستقصاء احتياجات المراجعين وتذليل الصعاب أمامهم.

ولفت إلى اهمية العمل على تذليل العراقيل والصعاب امام المواطنين، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة قيام العاملين في الجهات الحكومية برصد مكامن الخلل من المراجعين بشكل مباشر والعمل على إصلاحها قائلا: انزلوا الى صالات المراجعين واجلسوا معهم وتعرفوا على مكامن الخلل منهم ثم قوموا بإصلاحه وتقويمه انا تركت مكتبي وأشغالي لاستمع للمواطن قوموا انتم بنفس العملية».

والتقى النواف أحد المواطنين الذي بث له شكواه عن تأخر انجاز معاملته وقال له: «اذا اجراؤك سليم وقانوني بتخلص معاملتك غصب علي مو بالطيب».