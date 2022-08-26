كفو... سمو الرئيس

الأولى

يوماً بعد يوم يثبت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أنه رجل المرحلة، وأنه يفضِّل لغة الأفعال والأعمال والإنجازات على لغة الكلام والتحدث وتنميق الجمل والعبارات، نظراً لإيمانه الراسخ بأنّ السلوك والتصرفات فوق الوعود والتعهدات، التي تتقاطر من الأفواه حيناً من الدهر، ثم لا تلبث أن تكون هباءً منثوراً فلا تصلح معوجاً، ولا تبني أُسساً، ولا تغيِّر أوضاعاً مقلوبة أو مائلة أو تحتاج إلى الترميم والتعديل.

فمنذ أن تولى الرجل رئاسة مجلس الوزراء بثقة القيادة ورضا الشعب، وهو يؤكد أنّ زمن الوعود الجوفاء، والكلمات الرنانة التي لا يصحبها فعل، ولا يرافقها إنجاز قد ولّي إلى غير رجعة، ومضى إلى غير إياب، ذلك لأن الإصلاح لا يقوم على الكلام المعسول، والألفاظ المنتقاة، وإنما يحققه العمل الجاد، والبذل المخلص، والقيام بالواجبات والمسؤوليات خير قيام.

وقد جاءت الزيارة التفقدية المفاجئة التي قام بها أمس سمو الشيخ أحمد النواف إلى مجمع الوزارات حيث التقى المراجعين والمسؤولين لتؤكد بالدليل القاطع، وبما لا يدع مجالاً لأي شك أنّ الرجل لا تستهويه المكاتب، ولا تشده أسباب الدعة والراحة، بل يجذبه العمل الميداني المثمر الذي يعطي للمواطن كل ما يستحقه من رعاية وعناية واهتمام، ويعطي للعمل حقه من الإجادة والتميز والإتقان.

ولعل أبرز ما يلفت النظر في تلك الزيارة أنها تمت بتلقائية كاملة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء، فلا تكلف، ولا إعلان، ولا أضواء، ولا عدسات تلاحقه وتتبع أثره، ولا مسجلات ترصد كلماته وتحصي ألفاظه، بل تفقَّد للعمل في أريحية تامة، وبتواضع قلَّ نظيره، وندر مثيله خصوصاً في الآونة الأخيرة التي امتلأت بالأصوات العالية، بينما غاب عنها العمل الحقيقي فصدق عليها قول القائل: مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحناً.

المدهش في الأمر أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يبلغ أحداً، حتى أفراد مكتبه، بموعد الزيارة ولا بمكانها، كما لم يكن لدى مجمع الوزارات أي علم بها، وبالتالي غابت الاستعدادات، واختفت التشريفات، وسار الرجل في الأروقة والممرات كبقية الكويتيين، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، كما وجّه المسؤولين، إلى أن المواطن هو المعين على معرفة مواطن الخلل، وهو المساعد على رؤيتها والإحاطة بها، ليتفرغ المسؤول بعد ذلك إلى علاجها، والقضاء عليها، قضاءً لا يترك لها ندوباً أو جذوراً يمكنها من العودة من جديد.

وبمنتهى الصدق والصراحة والوضوح، وفي غاية الحزم والحسم أعلنها سمو الرئيس بيّنة جليّة أن أحداً لن يمكنه تعطيل مصلحة أو معاملة أي مواطن مادامت لا تصادم اللوائح أو تخالف القوانين، وأن المسؤول إذ يقوم بواجبه الوظيفي، فإنه لا يتفضل على المراجع، بل يقوم بما تفرضه عليه أمانة العمل، وحقوق المواطنين.

وهكذا يعيد سمو رئيس مجلس الوزراء إلى المواطن ثقته في أجهزة الدولة، ويؤكد له أنه سيد في وطنه، ولا يحتاج إلى واسطة لإنجاز معاملاته المشروعة، فالكل أمام القانون سواء، وأبناء الكويت كلهم لهم الحقوق نفسها، وعليهم الواجبات ذاتها.

تحية عطرة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، تحية ملؤها التقدير والإجلال والعرفان، فهو بحق نموذج يحتذى في القول والفعل والعمل، وهو بحق قدوة المجتهدين واختيار الرجال.

وفي الختام نؤكد -كما أكد السابقون- أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وقد بدأ سمو الشيخ أحمد النواف الرحلة لا بخطوة واحدة، بل بعشرات الخطوات والوثبات.

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه وأعان قادتها على إصلاح الأعطاب وقطع دابر المفسدين.

