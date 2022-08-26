رفض جميع الطعون.. والداهوم ممنوع من الانتخاب والترشح

الأولى

قضت دوائر الطعون الانتخابية في المحكمة الإدارية برفض طعن النائب السابق بدر الداهوم وايدت قرار وزارة الداخلية بشطبه، فيما قضت برفض وعدم قبول 51 طعنا مماثلا.

وكان الطاعنون اقاموا طعونهم أمام المحكمة وطلبوا إبقاء اسمائهم على الجداول الانتخابية القديمة.

وبشأن الحكم في طعن بدر الداهوم أوضحت المحكمة ان رفضه يأتي التزاما بحجية المحكمة الدستورية التي منعته من الانتخاب والترشح.

واضافت المحكمة ان المشرع وضع الضمانات اللازمة لحماية وسلامة الجداول الانتخابية التي تبنى عليها العملية الانتخابية من جانبه، حضر محامي الدولة وأكد ان ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أجرت تعديلا على جدول الانتخابات لجعل الموطن الانتخابي العنوان الوارد في البطاقة المدنية التي ثبت منها ان الطاعنين لهم عناوين ثابتة ومعلومة وعلى هذا الاساس تم ادراج اسمائهم بكشوف الناخبين وفقا للدائرة المحددة التي يمارسون بها حقوقهم السياسية.

وأشارت الحكومة إلى أنه تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة التلاعب بالقيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية، مبينة أن هذا السلوك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون كما يعد تزييفا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة وهو ما يشكل اعتداء على إرادتهم وينتج مجلسا لا يمثل حقيقة هذه الإرادة.