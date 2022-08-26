«ونتر وندرلاند» من لندن إلى الكويت.. الشتاء المقبل

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علمت «النهار» أن الحكومة تعمل على استضافة «ونتر وندرلاند» في الكويت الشتاء المقبل. وقالت مصادر ان موقع حديقة الشعب الحالي مرشح ليكون مكان الفعالية حيث ستقرر صلاحية الأرض الشركة التي نظمت «ونتر وندرلاند» في الرياض. وتعتبر مدينة ونتر وندرلاند من أجمل مناطق الترفيه في لندن، وتقتصر نشاطاتها على فصل الشتاء، اذ تتيح للزائرين فرصة التزلج في كبرى صالات التزلّج في المملكة المتحدة، وخوض مغامرة الدخول في أعماق البحار داخل مملكة الجليد السحريّة. وتضم فعالياتها أكثر من 100 فعالية ترفيهية ، مثل الأحداث الرياضية، والعروض المسرحية والموسيقية، والأزياء، والسيرك والخدع البصرية، والألعاب، والمطاعم العالمية. وتوجد في «وندرلاند» العديد من الألعاب الضخمة، كالدولاب العملاق، الذي يمكّن راكبيه من الاستمتاع بمشاهدة الإطلالات الخلّابة.