بايرن وبرشلونة مجدداً

دوليه

أوقعت القرعة بايرن ميونيخ الالماني وبرشلونة الاسباني وجها لوجه مجددا الى جانب انتر الايطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي في المجموعة الثالثة في دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

فيما وجد نفسه حامل اللقب ريال مدريد الاسباني في مجموعة سهلة نسبيا مع لايبزيغ الالماني و شاختار دونيتسك الاوكراني وسلتيك الاسكتلندي في القرعة التي سحبت أمس في مدينة اسطنبول التركية.

وينتظر جمهور كرة القدم منافسات المجموعة الثالثة على أحر من الجمر، فالحسابات مفتوحة بين بايرن وبرشلونة الذي يتسلح بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هذه المرة لمواجهة العملاق البافاري، وبرشلونة ناديه السابق بايرن ميونيخ. في غضون ذلك، ومن الطريف ايضا أن المهاجم إيرلينغ هالاند أيضًا سيعود الى ناديه القديم بعد أن وقع مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند الالماني في المجموعة السابعة.

وجاءت المجموعات الثماني كالتالي :

المجموعة الأولى: أياكس أمستردام، ليفربول، نابولي، رينجرز.

- المجموعة الثانية: بورتو، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، كلوب بروج.

- المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ، برشلونة، إنتر، فيكتوريا بلزن.

- المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت، توتنهام، سبورتينغ لشبونة، مرسيليا.

- المجموعة الخامسة: ميلان، تشيلسي، سالزبورغ، دينامو زغرب.

- المجموعة السادسة: ريال مدريد، لايبزيغ، شاختار دونيتسك، سلتيك.

- المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، إشبيلية، بوروسيا دورتموند، كوبنهاغن.

- المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بنفيكا، حيفا.

وكان غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وأف سي كوبنهاغن الدنماركي ودينامو زغرب الكرواتي أكملت عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا من منافسات الدور الفاصل للتصفيات، الذي اختتم أول من امس.

وحجز رينجرز مقعده إلى دور المجموعات للمرة الأولى بعد 12 عاما من مشاركته الاخيرة في المسابقة القارية الأم بفوزه على مضيفه أيندهوفن الهولندي 1-0 إيابا، بعد تعادلهما 2-2 ذهابا.

وانضم غلاسكو إلى مواطنه ومنافسه اللدود سلتيك في سحب القرعة، ليخوض عملاقا الكرة الاسكتلندية غمار دور المجموعات معا للمرة الأولى منذ 14 عاما. وتأهل أف سي كوبنهاغن بدوره إلى دور المجموعات بتعادله السلبي مع مضيفه طرابزون سبور التركي، بعدما كان فاز على أرضه 2-1 ذهابا.

وأكمل دينامو زغرب عقد الأندية المتأهلة بحجزه البطاقة الأخيرة عقب فوزه على ضيفه بودوغليمت النروجي 4-1 بعد التمديد، معوضا خسارته ذهابا 0-1.

ويخوض الخاسرون من الدور الفاصل للتصفيات منافسات مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

