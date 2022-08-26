باريديس في طريقه إلى يوفنتوس

دوليه

كشف تقرير صحافي إيطالي، أمس عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة انتقال الأرجنتيني ليونادرو باريديس، لاعب وسط باريس جرمان، إلى يوفنتوس، في الصيف الجاري.

ويستهدف يوفنتوس تدعيم وسط ملعبه بباريديس، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع باريس سان جرمان، قبل 6 أيام فقط من نهاية فترة الانتقالات الحالية. وبحسب الصحافي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، المختص بسوق الانتقالات، فإن باريس سان جرمان أصبح منفتحا على بيع باريديس هذا الصيف، بعد بدايته السيئة في الموسم الجديد، وفقدان جزء كبير من شعبيته في ملعب حديقة الأمراء. وأكد دي ماريزيو، أن يوفنتوس اتصل بسان جرمان واتفق معه على استعارة باريديس مع إلزامية الشراء، بشرط تحقيق أهداف رياضية معينة مثل التأهل لدوري أبطال أوروبا. ويحتاج يوفنتوس أولا، للتخلص من بعض من لاعبيه، مثل ماركو بياكا الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى دينامو زغرب، بالإضافة إلى دينيس زكريا، والمطلوب في ألمانيا مرة أخرى. كما يضع يوفنتوس اللمسات الأخيرة على وصول أركاديوس ميليك، مهاجم مارسيليا، مما يمنح ماسيميليانو أليغري تعزيزا إضافيا في خط الهجوم.

