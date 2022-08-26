31 مليون دولار تعويضاً بقضية براينت

دوليه

أمرت هيئة محلفي مقاطعة لوس أنجلوس بدفع 31 مليون دولار أول من أمس، تعويضاً عن الصور التي التقطها نواب عمدة الشرطة ورجال إطفاء ومسعفون لموقع تحطم طائرة المروحية التي أودت بحياة أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت.

وكان نجم لوس أنجلوس ليكرز وابنته المراهقة جانا من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدمت مروحيتهم بتلة بالقرب من لوس أنجلوس في يناير 2020. وقالت أرملته فانيسا براينت في أغسطس الحالي إنها عانت من اضطرابات عاطفية، لأن أفراداً من إدارة شرطة لوس أنجلوس ورجال الإطفاء التقطوا صورا لموقع التحطم، وشاركوها لاحقا مع الأصدقاء وأول المستجيبين. وأمرت الهيئة المقاطعة بدفع 16 مليون دولار لفانيسا براينت، و15 مليون دولار للمدعي المشارك كريس تشستر الذي توفيت زوجته وابنته أيضا في حادث التحطم نفسه.

وتوصل المحلفون في لوس أنجلوس إلى حكمهم بعد حوالي أربع ساعات ونصف الساعة من المداولات.

