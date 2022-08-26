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دوليه

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أومتيتي إلى ليتشي


أعلن برشلونة رسميا، أمس رحيل لاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي، إلى صفوف ليتشي الإيطالي، على سبيل الإعارة. وخرج أومتيتي من حسابات مدربه تشافي هيرنانديز، بعدما تراجع ترتيبه بين مدافعي برشلونة. وأصدر برشلونة، بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: «توصل برشلونة وليتشي إلى اتفاق لنقل اللاعب صامويل أومتيتي حتى 30 يونيو 2023، ولا يوجد خيار شراء». وأضاف البيان: «وصل أومتيتي إلى برشلونة في صيف 2016، قادما من أولمبيك ليون، وطوال مواسمه الستة الماضية، لعب 133 مباراة مع الفريق، بواقع 91 مباراة في الدوري، و22 في دوري أبطال أوروبا، و16 في كأس الملك، و4 في كأس السوبر الإسباني». وساهم أومتيتي، في فوز برشلونة بسبعة ألقاب، هي دوريان وثلاث كؤوس لملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني المرتين. كما توج المدافع الفرنسي خلال هذه الفترة، بكأس العالم 2018 في روسيا، مع منتخب بلاده.


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