نابولي اقترب من نافاس

دوليه

أكد تقرير صحافي إيطالي، أن نابولي اقترب من التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جرمان، خلال فترة الانتقالات الحالية. ودخل نابولي في مفاوضات مع أكثر من حارس، منذ رحيل حارسه الأساسي ديفيد أوسبينا لصفوف النصر السعودي هذا الصيف، إلى أن استقر على ضم نافاس. وبحسب صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، فقد تواجد ماوريتسيو ميتشيلي، مدير نابولي، في العاصمة الفرنسية، أول من أمس، لمواصلة المحادثات مع سان جرمان، حول ضم نافاس ونقل لاعب وسط البارتينوبي فابيان رويز للفريق الباريسي. وأضافت الصحيفة، أن المحادثات استمرت بين نابولي وسان جرمان طوال اليوم، وسط تقدم ملحوظ في المفاوضات، وبدا وكأن باريس منح الضوء الأخضر لانتقال نافاس إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا. وأكدت الصحيفة، أن نافاس (35 عاما) وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع نابولي، كما خفض راتبه الحالي من أجل تسهيل الصفقة.