الخاطر: عوائد المونديال 6 مليارات دولار

دوليه

أكد الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر أن عوائد المونديال ستصل إلى ما يقارب الستة مليارات دولار أميركي وفقًا لتقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال الخاطر في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا» على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر): «إن تعديل موعد افتتاح كأس العالم 2022 تم بالتوافق بين جميع الجهات المعنية وتم إقراره من قبل مجلس الاتحاد الدولي، بعدما حظي بتأييد كبير وبموافقة المنتخبين القطري والإكوادوري طرفي المباراة الافتتاحية».

وأضاف أن تقديم المباراة لتقام يوم الأحد بدلًا من الإثنين، لقي ترحيبًا كبيرًا من القنوات الناقلة والشركات الراعية التي فضلت الانطلاقة في اليوم المذكور، حيث ستقام المباراة في يوم منفصل وهو ما يمنحها زخمًا عالميًا ومشاهدة جماهيرية كبيرة. وفند الرئيس التنفيذي الإشاعات التي تناقلها البعض حول غلاء السكن في المونديال، مشيرًا الى أن هناك غرفًا فندقية سعرها لا يزيد عن 80 دولارًا (292 ريالًا قطريًا) لليلة الواحدة، وهناك مساكن أخرى فاخرة تصل إلى خمسة آلاف و478 دولارًا (20 ألف ريال قطري) في الليلة، وكل من يبحث عن السعر الذي يناسبه سيجده متوفرًا.

وأضاف: «هناك فلل وشقق فندقية ومخيمات للإقامة خلال البطولة، وهناك تحديث بشكل دوري للأسعار في ظل دخول فنادق وشقق جديدة للمنصة المخصصة للسكن، كما أن هناك وحدات سكنية لم يتم إتاحتها في الموقع إلى الآن».

وحول مبيعات تذاكر المونديال، أوضح الخاطر أن المبيعات شهدت إقبالًا كبيرًا، ما أثار دهشة المسؤولين في الفيفا في ظل الأرقام المرتفعة للإقبال والطلب الكبير، لافتًا إلى أن تذاكر مباراة المكسيك والأرجنتين كانت الأعلى من حيث البيع، تليها مباراة السعودية والأرجنتين في المرتبة الثانية وقد نفدت تذاكر كلتا المباراتين. وتابع: «انهينا المرحلة الثانية من المبيعات في 16 أغسطس الماضي وستكون المرحلة الثالثة مفتوحة خلال شهر سبتمبر المقبل وستتوافر كمية لا بأس بها من التذاكر لا سيما للجماهير التي تتطلع لحضور المونديال»، مشددًا على أن المسؤولين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، كانوا على يقين من ارتفاع وتيرة الطلب على تذاكر المونديال بسبب موقع قطر الجغرافي القريب من دول آسيوية كبيرة من حيث التعداد السكاني على غرار الصين والهند إلى جانب دول أوروبية»، مبينًا أن 3.2 ملايين تذكرة هو العدد الإجمالي لتذاكر البطولة ثلثها سيخصص للرعاة وأصحاب البث التلفزيوني، متمنيًا نجاح البطولة ومشاهدة ملاعب مليئة بالجماهير. ورحب السيد ناصر الخاطر بأبناء المنطقة الخليجية في أرضهم قطر للمساهمة في إنجاح المونديال الأول في العالم العربي والشرق الأوسط، معتبرًا أن قطر تمثل الوطن العربي في المقام الأول، متمنيًا تواجد كل الأخوة العرب للاستمتاع بكأس العالم.

