قرار يدل على قلة خبرة و..؟

محلية

كما اشرت في مقالتي السابقة عن اللقاء التلفزيوني لرئيس اتحاد القدم (فقط) من غير ضيوف؟ والذي اشار بأنه سيصدر قرار بشأن طلب الاندية الاستعانة بحكام من خارج الكويت خلال الموسم الرياضي؟ فقد استغربت من هذا القرار وتأسفت على ان يصدر هذا القرار بموافقه اعضاء مجلس الادارة (اصحاب الخبرة باللعبة وادارتها سابقا) ومن موقف لجنة الحكام من هذا القرار؟ العتب ليس علي الاخ رئيس الاتحاد ولكن علي من اشار علية بهذا القرار الضعيف الذي من شأنه ان يحدث ازمة مستقبلية في ادارة مباريات الدوري « المحترفين كما اطلقوا عليه» فأنتم يامجلس الادارة تتحملون هذا القرار الذي فيه احباط مبكر وقبل بداية الدوري للحكام المحليين وانهم سيتم اختيارهم على مزاج الاندية؟ فاذا اراد نادي A استبعاد اي حكم من ادارة مبارياته فما عليه الا ان يطلب من الاتحاد الاستعانة «بصديق» من خارج الكويت لذلك؟ الا يعتبر ذلك تدخل شرعي في مسؤوليات الاتحاد ولجنة الحكام؟ هل الاندية هي التي تقرر مستوي الحكام ام لجنة الحكام ومراقبيها ومستشاريها هم من يحددون ذلك؟ لماذا يتحمل النادي ضعف مستوى الحكام (ان وجد) ويتكفل بمصاريف استقدامه؟ فهل الاتحاد اصبح شركة تريد زيادة دخلها المالي من هذه القرارات وغيرها «بعد ان كان تسجيل اللاعبين يكلف دينارين زادها الى خمسين ديناراً»؟. مؤسف ان الاتحاد يتعمد بأن يفاجئ الاندية ببعض القرارات السيادية قبل لحظات من بداية الدوري لكي يرمي بفشله المتوقع على الاندية مستقبل! ان قرار الاستعانة بحكام من خارج الكويت هي مسوولية الاتحاد ولجنة الحكام وليس الاندية ويمكنهم ان يتعاقدوا مع بعض الحكام الاجانب لادارة المباريات جنبا الى جنب مع الحكام المحليين خلال فترات الموسم ويتم اختيارهم بمعرفتهم (لجنة الحكام) وليس بمعرفة مجلس ادارة الاتحاد او الاندية، فما اصدره الاتحاد من شأنه ان يحدث خللاً واستقالات من لجنة الحكام التي عينت أخيراً فمثل هذا التدخل مرفوض في الكثير من لجان التحكيم في الاتحادات الرياضية فاستقلالية لجنة الحكام مطلب اساسي لادارته من غير اي ضغوط خارجية وهل مسموح لهم بطلب حكم خارجي طوال مباريات الموسم (يجب ان تكون لها ضوابط) فأتمنى ممن يدعي بأنه صاحب خبرة باللعبة ان يعي بأن اللعبة تحتاج الى قيادة فنية وادارية وقانونية فالادارة : علم وخبرة تفهم ما تفهم مو مشكلتي، والله من وراء القصد.

